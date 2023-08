Piazza Affari affondata dalla supertassa sulle banche

Banche in ribasso mediamente del 6%

La Borsa di Milano ha ampliato il ribasso all’1,4% ma è arrivata a toccare un calo del 2 per cento mentre le banche venivano sommerse dagli ordini in vendita “Consideriamo questa tassa sostanzialmente negativa per le banche sia per l’impatto sul capitale e sugli utili che sul costo di equity delle azioni bancarie” commentano gli analisti di Citigroup. “Detto questo, finora le banche hanno avuto un anno forte data la rete i margini di interesse aumentano grazie ai tassi più elevati, quindi è il momento di un sano consolidamento” aggiunge però un analista di Julius Baer. In questo momento le banche scendono mediamente del 6%.

Tassa sugli extraprofitti

Il Governo ha approvato nella tarda serata di ieri l’introduzione di una tassa del 40% sugli extraprofitti realizzati dalle banche per l’anno 2023. Il gettito è da utilizzare per aiutare le famiglie al pagamento dei mutui e per il taglio delle tasse. È quanto ha detto il ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini. “Basta guardare gli utili delle banche nel primo semestre del 2023, frutto anche dei rialzi dei tassi della Banca Centrale Europea, per rendersi conto che non stiamo parlando di pochi milioni, ma di miliardi”, ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in conferenza stampa. Secondo una bozza del provvedimento, vista da Reuters, questa windfall tax si paga entro giugno 2024 ed è calcolata sul margine di interesse 2023 o 2022 a seconda di quale sia il maggior valore, nel limite del 25% del patrimonio netto 2022. Il gettito possibile di questa misura, secondo le prime ricostruzioni di stampa, è di poco inferiore a 3 miliardi.