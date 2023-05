Piazza Affari apre con cautela aspettando l'inflazione Usa Vivace Tim

LA CORSA DEI PREZZI AL CONSUMO RALLENTA MA NON SI FERMA

Partenza guardinga per le Borse europee a qualche ora dalla pubblicazione dell’andamento dei prezzi al consumo Usa nel mese di aprile. Gli indici si aggirano intorno alla parità. A Milano subito in luce Bper (+1%) grazie ai conti del periodo gennaio-marzo chiusi con un utile netto vicino ai 300 milioni. Bene Tim (+1,8%) nel giorno del cda sui numeri trimestrali e mentre prendono forma le ipotesi su un riassetto della rete che veda Kkr accanto a un socio pubblico. Ancora realizzi su Inwit (-2%) che si allontana dai massimi storici dopo i conti. Mediobanca ha abbassato il tp. Rialzo dello 0,5% per Fincantieri alla presentazione del nuovo piano e dopo i risultati trimestrali. Piatta Enel prima della delicata assemblea sul rinnovo del consiglio di amministrazione. Debole Digital Value da oggi passata sul listino principale (-0,7%).

IN TENSIONE I BOT

Lo spread Btp/Bund è stabile a quota 192 punti base in attesa dell’asta con cui il Tesoro offre 7 miliardi di Bot annuali con scadenza 14 maggio 2024. Il 9 maggio, segnala l’agenzia Reuters, il titolo, sul mercato grigio di Mts, quotava 3,47% circa da confrontare con il 3,390% del collocamento di metà aprile, quando ha toccato il minimo da metà febbraio. Attiva sul primario anche la Germania che offre 1,5 miliardi del Bund agosto 2053 e un miliardo di quello agosto 2050.

INFLAZIONE GERMANIA

L’inflazione in Germania è scesa nuovamente ad aprile al 7,2% su base annua rispetto al 7,4% del mese precedente, aiutata dalla calma dei prezzi dell’energia. Secondo i dati dell’istituto Destatis, l’indicatore continua a scendere rispetto al picco raggiunto lo scorso autunno all’8,8%. Servendo da riferimento per la Banca centrale europea, l’indice dei prezzi armonizzato è dello 7,6% ad aprile su un anno, contro il 7,8% di marzo

INFLAZIONE USA

Alle 14.30 l’ufficio di statistica del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti d’America dovrebbe comunicare che in aprile l’indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,4% mese su mese, dal +0,1% di marzo. Al netto delle componenti volatili, l’incremento dovrebbe essere dello 0,4%, stessa variazione di marzo. La capo economista di Bloomberg Intelligence, Anna Wong, scrive che i dati di oggi saranno ancora una volta una spina nel fianco per la Federal Reserve, mentre in maggio, si potrebbero cominciare a vedere gli effetti della stretta monetaria e del peggioramento delle condizioni del credito.

Nel suo intervento di ieri ad un evento, il presidente della Fed di New York, John Williams, ha affermato che per riportare l’inflazione sotto il 2%, servirà tempo, in quanto c’è un gap tra l’azione di politica monetaria e gli effetti sul credito.

TETTO SUL DEBITO

Fumata nera al summit alla Casa Bianca tra Joe Biden e i leader del Congresso. Al termine dell’incontro, durato circa un’ora, lo speaker della Camera Kevin McCarthy ha riferito di non aver visto “alcun nuovo movimento” e di aver continuato a chiedere al presidente di tagliare le spese per un accordo sull’aumento del limite del debito. Biden, che vorrebbe evitare di avvicinarsi troppo ai primi di giugno, quando secondo il Tesoro il governo resterà senza fondi, nel suo commento post summit, ha aperto alla possibilità di un cambiamento della sua agenda diplomatica. Il tour in Asia che comprende il G7 in Giappone, il vertice dei leader Quad in Australia, con una tappa in Papua Nuova Guinea, la prima di un presidente degli Stati Uniti nel paese, potrebbe essere alleggerita. Il confronto deve continuare ma non sotto la minaccia del default, ha proseguito Biden, senza escludere un aumento del tetto a breve termine ed evocando come oggetto di possibili negoziati i permessi per i progetti Energetici.

CINA

L’indice CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen perde l’1%.

I dati sulla bilancia commerciale diffusi ieri notte, in particolare la caduta delle importazioni in aprile, ha alimentato qualche dubbio sulla forza della domanda interna cinese, soprattutto perché il -8% di aprile è dovuto alla riduzione della domanda di materie prime, come acciaio e rame.

Robert Secker, Portfolio Specialist, T. Rowe Price, rispondeva ieri a questi dubbi in una nota sulle prospettive del mercato azionario della Cina. Per prima cosa, Secker avverte di tralasciare le mega-cap più grandi, verso le quali è diretta la maggior parte dei flussi di investitori.

Le occasioni si trovano nell’ampio universo delle oltre 6.500 società quotate a Shanghai, Shenzen ed Hong Kong quasi tutte “poco studiate e poco possedute”. Il gestore segnala le opportunità presenti nel settore automobilistico, “uno di quelli in cui il cambiamento sta avvenendo rapidamente”. I consumatori cinesi che si stanno spostando dai veicoli con motore a combustione interna (ICE) ai veicoli elettrici (EV) stanno infatti mostrano una chiara preferenza per i veicoli elettrici di produzione nazionale, considerati all’avanguardia, o alla pari di quelli dei marchi europei, giapponesi, coreani o statunitensi. Entrando ancora di più nello specifico, Secker indica che sono interessanti le società presenti nella catena di fornitura dell’auto elettrica, ambito “in cui la Cina beneficia probabilmente del fatto di essere la più completa e competitiva al mondo”. Queste aziende si trovano sul lato giusto del “ciclo del prodotto” possono registrare una crescita molto rapida in un breve periodo di tempo”.

TASSI, VALUTE E MATERIE PRIME

Si sono mossi pochissimo i bond nelle ultime ore, anche se sono giorni di grande attività per quanto riguarda le emissioni di debito delle aziende. Lunedì Apple ha emesso un prestito da 5,25 miliardi di dollari, Merck uno da sei miliardi.

Intanto gli hedge fund hanno aumentato le scommesse ribassiste sui Treasury a livelli storici nella settimana fino al 2 maggio. Si tratta, osservava Bloomberg ieri mattina, della settima settimana consecutiva di aumento delle scommesse ribassiste, la più lunga dal 2017. Le posizioni ribassiste degli hedge fund sui titoli di Stato statunitensi sono in contrasto con quelle dei giganti di Wall Street, da Morgan Stanley a Jp Morgan Chase che ritengono che i titoli a reddito fisso siano l’investimento più sicuro.