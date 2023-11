Piazza Affari avanza a fari spenti. Riflettori solo per le obbligazioni

TREASURY

Il decennale degli Stati Uniti è passato da 4,49% a 4,40% di tasso di rendimento, la discesa giornaliera più forte delle ultime due settimane. Il Tesoro ha collocato 55 miliardi di titoli a cinque anni a 4,42%, cinque punti base in più del grey market. L’operazione non è stata un successo dal punto di vista della domanda, visto che il tasso di richiesta bid to cover è stato pari a 2,46, da 2,52 di media delle ultime sei aste. Ma la quantità assegnata ai dealer primari, pari a 16,8%, è scesa rispetto alla precedente asta su pari scadenza. Oggi c’è l’asta da 39 miliardi di dollari dei titoli a sette anni, un altro test chiave della capacità di assorbimento della immane quantità di debito che il governo degli Stati Uniti deve emettere per finanziarie la spesa.

Avvio debole per i listini europei con il Ftse Mib che cede lo 0,2%. Negativa anche Parigi che è la peggiore del Vecchio Continente con -0,5%, seguita da Londra (-0,37%) e Francoforte. Gli occhi degli investitori oggi sono puntati sui dati americani sulla fiducia dei consumatori attesi alle 16. Resta l’attenzione sulle mosse della Fed e sulle sue indicazioni in materia di politica monetaria in vista dei dati sull’inflazioneSi prospetta comunque una settimana intensa per quanto riguarda i dati macro economici, in particolare il dato sull’inflazione dell’Eurozona e sull’inflazione Pce americana in arrivo giovedì. . In salita, rispetto alla vigilia, il petrolio, mentre si guarda alla riunione Opec+, rinviata al 30 novembre, con il Brent gennaio a 80,05 dollari al barile (+0,09%) e il Wti di pari scadenza a 74,92 dollari (+0,08%).