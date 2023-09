Piazza Affari è immobile. Ci sono troppe incertezze

Il greggio tipo Brent è sui massimi di lungo periodo a 95 dollari il barile, in rialzo stamattina dello 0,7%. Il ministro dell’Energia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, ha difeso stanotte la decisione del Regno di estendere il taglio alla produzione di petrolio, ribadendo che la mossa non è stata decisa per “tirare su i prezzi”.

Russia e Arabia

Un paio di settimane fa, Arabia Saudita e Russia hanno annunciato la volontà di prolungare la riduzione della produzione e dell’esportazione di petrolio fino alla fine dell’anno. “Non si tratta di tirare su i prezzi, ma di prendere le decisioni giuste con i dati che abbiamo”, ha detto, secondo quanto riportato dal Financial Times, durante un evento a Calgary, in Canada. Il ministro ha ribadito che l’outlook sulla ripresa economica globale è incerto.