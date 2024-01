Piazza Affari apre in calo, occhi su inflazione e lavoro Usa

Apertura in deciso ribasso per la Borsa di Milano. Nelle prime battute, l’indice Ftse Mib cede lo 0,8% a 30.160 punti. Piazza Affari è allineata con i principali mercati europei. Parigi cede lo 0,7% in apertura, con Francoforte che segna -0,67%. Gli operatori aspettano due dati cruciali per capire le prossime mosse delle banche centrali: l’inflazione in Europa e il dato sul mercato del lavoro Usa.

Cucinelli ancora giù

Tra i titoli del listino milanese prosegue lo scivolone di Brunello Cucinelli, in calo dell’1,26%. Maglia nera nei primi scambi è però Recordati, che cede l’1,55%. Sul versante opposto sale ancora Mps, che segna +0,54% in un contesto di debolezza del comparto bancario.

A Wall Street pesa la debolezza di Apple, che da inizio anno ha perso il 5% della capitalizzazione pari a 170 miliardi di dollari. Il Nasdaq ha registrato ieri il quinto calo di fila (-0,56%) mentre il Dow Jones ha aggiunto 10,15 punti (+0,03%).

Risale il petrolio

Sul fronte asiatico da registrare la buona performance di Tokyo con l’indice Nikkei che ha guadagnato lo 0,7%, mentre sulle piazze cinesi -0,1% a Hong Kong, -0,1% a Shanghai. In salita il petrolio con i contratti del Wti marzo a 72,89 dollari al barile (+0,73%), quelli del Brent a 77,93 dollari (+0,44%). Poco mosso lo spread tra Btp e Bund, a 168 punti base.