Piazza Affari apre in rialzo, ancora acquisti sui bancari

Apertura con prevalenza di acquisti per Piazza Affari, che si allinea alle principali piazze europee. Nelle prime battute l’indice Ftse Mib si stabilizza a 30,220 punti, in progresso dello 0,40%. Alla stessa ora il Cac40 di Parigi sale dello 0,26% mentre a Francoforte il Dax sale dello 0,22%.

I mercati europei restano attendisti dopo le vendite della vigilia, in attesa dei dati sull’inflazione dell’eurozona attesi per venerdì e dopo i verbali della Fed che hanno indicato la permanenza di una politica monetaria restrittiva. Chiusura in ribasso per Wall Street, dove il Dow Jones ha perso lo 0,76% mentre il Nasdaq composito ha chiuso in calo dell’1,18%.

Protagonisti a Milano ancora una volta i titoli del comparto bancario. Prosegue la corsa di Mps, oggi +1,34%, che nelle tre sedute del 2024 ha messo a segno finora un progresso di circa il 9%. In rialzo anche Banco Bpm (+1,48%) e Bper Banca (+1,16%). I titoli verso i quali si concentrano le attenzioni degli investitori sono quelli interessati dal consolidamento del settore, nell’ottica di far nascere un terzo polo bancario nazionale con l’uscita dello Stato dal capitale di Mps. Il titolo migliore del listino è però Leonardo, con il gruppo della difesa che sale del 2,2%.

Tra i ribassi prosegue la debolezza dei titoli del lusso, con Brunello Cucinelli che cede lo 0,4%. In calo anche Tenaris, -0,6%. Poco mosso lo spread, a 166 punti base.