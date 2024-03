Piazza Affari apre in rialzo, corre Leonardo

Apertura in positivo per Piazza Affari, che nelle prime battute segna un progresso dello 0,32%. Milano è allineata a Francoforte, che sale dello 0,34%. Mentre Parigi è invariata in apertura. Chiusura contrastata per Wall Street alla vigilia. Al leggero rialzo del Dow Jones (+0,12%) ha fatto da contraltare il ribasso del Nasdaq composito (-0,41%).

Forti acquisti su Leonardo

Il tema di giornata sulla piazza milanese resta quello dei risultati societari. A2A, dopo i conti del 2023 e l’annuncio di una cedola in aumento del 6% rispetto all’esercizio precedente. La multiutility lombarda ha varato anche il piano industriale al 2035 con investimenti previsti per 22 miliardi di euro. Gli operatori apprezzano e le azioni di A2A segnano un progresso dell’1,27% in apertura. Bene anche Generali, dopo l’annuncio di risultati record nell’esercizio scorso sale di oltre l’1%. I target al 2028 di Leonardo al 2028, in forte crescita, vengono premiati dal mercato con forti acquisti: il titolo del gigante della difesa è il migliore sul Ftse Mib con un progresso di oltre il 6%.

Prosegue la discesa dello spread, a 133 punti base in mattinata.