Piazza Affari apre positiva, gli utili spingono Leonardo e Saipem

Prevalgono gli acquisti in apertura a Piazza Affari. L’indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,58% nelle prime battute, in linea con i principali mercati europei. La migliore nel Vecchio continente è Francoforte, in progresso dello 0,67%. Mentre resta attardata Parigi, che sale dello 0,35%. Positiva ma senza spunti Wall Street alla vigilia, con il Dow Jones che ha chiuso a +0,12% mentre il Nasdaq composito è salito dello 0,9%.

I risultati spingono gli acquisti

Il tema centrale a Milano è quello dei risultati. Così nel paniere principale il titolo migliore è Leonardo, che sale del 3% e supera la soglia psicologica dei 20 euro per azione dopo i forti risultati del 2023 per il gruppo della Difesa. Segue Saipem, 2,62% anche in questo caso dopo gli ottimi risultati annunciati alla vigilia. Tra i titoli in calo va giù Moncler, che cede lo 0,84%