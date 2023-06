Piazza Affari giù. Le banche centrali azzoppano il Toro

Le Borse europee incrementano il ribasso nell’attesa della Bank of England sui tassi dopo che, rispettando le attese, la Banca nazionale Svizzera li ha alzati di un quarto di punto all’1,75%. Già deboli in avvio sulle parole di Powell che ha indicato altri due rialzi da parte delle Fed nel corso dell’anno, per i listini del Vecchio Continente si preannuncia una giornata di vendite. L’indice d’area, lo stoxx 600, lascia sul terreno l’1,3% con finanziari, industriali ed energia sotto pressione. Milano perde l’1,2% come Parigi, poi Londra (-0,9%) e Francoforte (-0,7%). Tiene lo spread. Il differenziale tra Btp e Bund sale leggermente a 163 punti

Lo stop di Powell

Il rialzo iniziato in aprile ha registrato ieri una battuta d’arresto: sono andate deluse le aspettative di chi si aspettava da Jerome Powell un discorso di archiviazione della politica monetaria aggressiva avviata oltre un anno fa. Nella sua attesa audizione alla Camera, il governatore ha chiarito che la strada da percorrere, per arrivare ad un livello di inflazione inferiore agli obiettivi della banca centrale, è ancora parecchio lunga.

Tim sotto i riflettori

Tim resta osservata speciale a Piazza Affari: oggi si terrà una nuova riunione del consiglio di amministrazione sulle offerte per NetCo. I titoli del gruppo di Tlc sono stabili a 0,26 euro. Il cda di oggi, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe preferire l’offerta di Kkr da 23 miliardi (21 comprensivi di due miliardi di earn out, aumentati nel corso dell’ultimo rilancio di altri due miliardi, anche se legati a tutta una serie di condizioni). Oltre a essere più alta di quella di Cdp-Macquarie, la proposta del fondo Usa dovrebbe offrire maggiori garanzie in termini di Antitrust.

Formula ibrida

Secondo indiscrezioni stampa, si ipotizza la concessione a Kkr di una sorta di esclusiva che dovrebbe essere una “preferred” o comunque una formula ibrida rispetto all’esclusiva “pura” e che secondo rumors di mercato potrebbe durare fino a fine agosto o settimana iniziale di settembre. La modalità dovrebbe essere tale da non chiudere alla possibilità che al fondo Usa possano unirsi altri soggetti. Non a caso nei giorni scorsi F2i ha confermato l’ipotesi di coinvolgimento nel dossier Netco. Inoltre nel caso in cui Kkr rinunciasse a proseguire con le negoziazioni sarebbe chiamata a pagare una penale a Tim. In questo quadro, una volta ceduta NetCo, Tim potrebbe presto cedere anche una quota di minoranza di Tim Enterprise, valutata 6 miliardi di euro secondo Bllomberg, sondando più investitori, con il management che, secondo Repubblica, non esclude una potenziale combinazione in carta con il gruppo Engineering. Per ConsumerCo, invece, si fanno sulla stampa ipotesi di un accordo con Poste Mobile. Per gli analisti di Intermonte, quelle emerse su Tim sono «indicazioni positive che lasciano ben sperare sulla prosecuzione delle trattative con Kkr, sulle maggiori chance di un’offerta congiunta con F2i o altri soggetti statali per garantire un presidio pubblico nel processo e sulla possibilità di un voto assembleare entro la fine dell’anno per la cessione di NetCo, auspicabilmente con un quorum ordinario che ridurrebbe peraltro il rischio di una bocciatura da parte di Vivendi (da sempre contraria ad una cessione della rete sotto 26-31 miliardi di euro)». Giudicate dagli esperti della sim milanese «di supporto anche le indicazioni sulla valorizzazione degli altri asset, una volta ceduta NetCo». Per Equita, «le ipotesi su Engineering e Poste Mobile ci sembrano molto premature ma indicative, a nostro avviso, di una volontà del management di riprendere l’iniziativa una volta risolto il tema dell’eccesso di debito nel gruppo grazie all’operazione NetCo». Secondo gli stessi analisti, quello del debito «è oggi il punto prioritario da smarcare e pensiamo che possa emergere dal cda di oggi un quadro più chiaro sul commitment dell’azienda e sulle tempistiche dell’operazione, in grado di contribuire alla chiusura del gap valutativo rispetto al nostro Tp di 40 centesimi».