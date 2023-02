Piazza Affari ai massimi da tredici mesi. Salgono Anima e Tim. Scende Azimut

La Borsa di Milano consolida i progressi raggiungendo il top da oltre un anno

Stabile Piazza Affari che viaggia verso i massimi da tredici mesi. mantenendosi sulla parità sui 27.500 punti. Scende lo spread a 178,6 punti. Rendimento del Btp al 4,198%. In luce tim (+1,42%) all’indomani dei conti e in attesa del piano industriale che l’amministratore delegato Pietro Labriola illustrerà oggi agli analisti finanziari. Sprint di Anima (+5,24%) dopo l’ingresso di Fsi Holding con il 7,2%, mentre la cessione dello 0,9% di Azimut pesa sul titolo (-2,68%). Il calo del greggio (Wti -1,5% a 77.9 dollari al barile)

NHOA

Un titolo per sfruttare la transizione elettrica. L’azienda è specializzata nello stoccaggio di energia e nella mobilità elettrica quotata alla Borsa di Parigi.

Dal 2035 non potranno più essere commercializzate auto alimentate da diesel e benzina. Lo ha stabilito ieri il Parlamento Europeo. La stretta riguarda anche Tir e Bus, per i quali è previsto un taglio delle emissioni nocive del 45% entro il 2030 e del 90% entro il 2040.

Il Vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, ha dichiarato: ” L’ industria dell’automobile europea ha fatto enormi progressi negli ultimi 3-4 anni. Tra qualche anno sarà meno costoso comprare un veicolo elettrico che uno tradizionale a motore a combustione”.

PRYSMIAN

La rivale francese Nexans ha comunicato stamattina dei target per il 2023 superiori alle aspettative.

ULISSE BIOMED

Sale del+12%. In due giorni, il titolo ha guadagnato il +110%, a 2,24 euro, dai 1,06 euro precedenti. Negli ultimi sei mesi, ha messo a segno un rialzo del +33%. Il rally è partito dopo la conclusione dell’accordo biennale con ELITech Group per la distribuzione mondiale dei test sul Papillomavirus Umano. ELITech Group serve ospedali e laboratori diagnostici in oltre 100 paesi. L’accordo permetterà a Ulisse Biomed di espandere la propria rete commerciale