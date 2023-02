Piazza Affari sale trainata dalle banche. Fed e Bce fermeranno il rialzo?

Piazza Affari mai così bene a gennaio dal 1998

Le Borse dell’Europa salgono nel giorno delle comunicazioni della Fed attese per questa sera. Eurostoxx50 +0,2%. Meglio delle altre Piazza Affari che guadagna lo 0,5% trainata dalle banche. Intesa Sanpaolo migliora del 2%. Unicredit +1%: Deutsche Bank e Credit Suisse hanno alzato il target price. Banca MPS esce dalla black list di Consob che prevedeva l’obbligo di pubblicare ogni mese informazioni sulla sua situazione finanziaria.

Piazza Affari a gennaio più 12%

Ftse Mib (26.688). L’indice delle nostre blue chip ha messo a segno uno spettacolare +12,20% in gennaio, qualcosa in più se si tiene conto anche del dividendo staccato da due big come Enel e Snam. Per trovare di meglio bisogna risalire al novembre 2020. E per trovare di meglio a gennaio bisogna risalire al 1998! L’indice si è portato sui massimi da febbraio 2022 e sembra ormai proiettato verso la forte resistenza in area 28mila.

Il Nasdaq alla prova di quota 12 mila

Gennaio è stato un mese da record per molti listini azionari, risollevati dai minimi del tremendo 2022 grazie soprattutto a due fattori:

1) Il rallentamento dell’inflazione, che lascia presagire una attenuazione della pressione delle banche centrali. Gli appuntamenti di stasera con la FED e dei prossimi giorni con le altre banche centrali saranno cruciali per capire se la traiettoria cambierà davvero;

2) La riapertura alla circolazione di merci, persone e attività della seconda economia del pianeta, la Cina. Anche in questo caso le prossime settimane saranno determinanti per capire se l’economia cinese offrirà gli attesi segnali di accelerazione. Il clima di fondo è decisamente migliorato a livello globale. Il Nasdaq (+1,7%, 11.584) deve superare 12mila punti per decretare la fine del ribasso.

Attesa per l’inflazione

Oggi tocca alla Fed e domani alla Bce. Alla vigilia del board, uscirà il dato sulla stima preliminare dell’inflazione di gennaio nella zona euro. Le attese sono per un nuovo lieve rallentamento dell’indice annuo a +8,90% da +9,20% di dicembre. Ha destato qualche preoccupazione il fatto che nei giorni scorsi l’inflazione spagnola e quella francese si siano rivelate più alte rispetto a dicembre. Italia. L’Istat pubblica la stima dell’inflazione di gennaio. Il consensus si attende a livello di indice armonizzato UE un rallentamento a perimetro annuo a 10,70% da 12,30% di dicembre.