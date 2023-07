Piazza Affari vivacchia senza Wall Street. Giù le banche Brilla Saipem

La guerra dei chip fra Usa e Cina

Giornata anonima sui listini europei. Orfani di Wall Street chiusa per festività, hanno galleggiato per tutta la seduta intorno alla parità per poi terminare in territorio leggermente negativo. Dopo il recente rally, che ha portato Piazza Affari ai massimi dal settembre 2008 (prima del fallimento di Lehman Brothers), anche il Ftse Mib si prende una pausa e cala dello 0,2%. Sullo sfondo, però, in attesa della stagione delle trimestrali, i timori sui mercati non mancano, tra i dubbi sulle mosse di Fed e Bce sui tassi, il rallentamento dell’economia globale e le tensioni geopolitiche tra Usa e Cina nella cosiddetta “guerra dei chip” con veti incrociati da entrambe le sponde.

In luce Saipem

In questo clima, a Milano sul podio brillano Saipem (+4,7%), spinta dal buon andamento ordini e dalla promozione degli analisti di Redburn, Nexi (+3,7%) sul fermento nel risiko del settore pagamenti e le offerte su Worldpay ed Enel (+1,6%) che ha smentito seccamente l’ipotesi di vendita di Endesa a Repsol (e beneficia, al contempo, del giudizio positivo di Goldman Sachs). In coda al listino principale realizzi sulle banche, da Bper (-2,5%) a Mps (-2,2%). In “rosso” Generali (-0,4%) dopo la volata della vigilia mentre sembrano raffreddarsi le ipotesi di una scalata della holding Delfin al gruppo assicurativo

Pirelli cresce

Fra le ultime novità c’è Pirelli che ha siglato un accordo per l’acquisizione del 100% di Hevea-Tec, il maggiore operatore indipendente brasiliano nella trasformazione di gomma naturale. L’operazione avverrà per un controvalore di circa 21 milioni di euro.