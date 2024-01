Piazza Affari chiude in allegria scommettendo sull'alt della Fed

Crolla l’inflazione tedesca

Le Borse europee archiviano contrastate l’ultima seduta del mese . Solo Milano e Madrid uniche in territorio positivo. L’attesa è per quello che deciderà questa sera la Fed in materia di politica monetaria. Le aspettative sono che la Federal Reserve lasci i tassi invariati, ma l’attenzione è focalizzata sulle indicazioni per i prossimi mesi. Intanto, in Europa, continua a frenare il carovita: l’inflazione tedesca a gennaio, secondo la stima preliminare di Destatis, ha registrato un +0,2% rispetto al mese precedente e un +2,9% in confronto al gennaio 2023. A livello annuale, si tratta del valore più basso dal giugno 2021, quando ha registrato un +2,4%.

In rialzo solo Milano e Madrid

In questo contesto Piazza Affari chiude in progresso dello 0,4%, ma abbondantemente sotto i massimi di giornata; stessa performance per Madrid. In rosso le altre piazze. Per quanto riguarda i singoli titoli scatto di Tim che chiude in rialzo del 2,16%. Secondo Il Sole 24Ore il dossier NetCo procede speditamente e la cessione dell’asset a Kkr potrebbe chiudersi per fine maggio. A supportare il titolo anche le indiscrezioni secondo cui il Mef (e Kkr) sarebbero pronti a presentare un’offerta per Sparkle che poi sarà valutata dal cda della società, proposta che in teoria dovrebbe essere presentata oggi visto che è in scadenza il periodo di esclusiva. Infine, tra gli operatori, si ragiona sulle possibili, nuove mosse di Xavier Niel, con Iliad, dopo il no incassato da Vodafone Italia: tra i possibili scenari c’è chi non esclude anche un eventuale interesse per alcuni asset di Tim. Bene anche Hera (+1,8%) che, dopo i cali dei giorni scorsi dovuti alla debolezza del settore, è tornata a salire in scia al piano industriale al 2027. Tonico il comparto bancario che per la prima parte della giornata ha dato impulso al listino milanese. In coda Pirelli (-1,87%) dopo l’avvio del’indagine della Commissione Ue su un possibile cartello sui prezzi degli pneumatici.

Bilancio del mese

Queste le cinque migliori blue chip da inizio 2024: Iveco +21%, Banca Mediolanum +12%, Unicredit +11%, Unipol +11%, BPER Banca +11%.nQueste le cinque peggiori blue chip: STM -10%, Saipem -9%, Campari -8%, Diasorin -8%, TIM -5%.