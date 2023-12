Piazza Affari si spegne aspettando la Fed. Jp Morgan spinge Enel

Mercato azionario poco mosso adopo un avvio in rialzo. L’indice Ftse Mib segna ora -0,25% a 30.351 punti. Piazza Affari comunque in fase positiva e vicina ai massimi degli ultimi 15 anni, dopo la pubblicazione del dato sull’inflazione Usa sceso leggermente al 3,1% dal 3,2%, in linea con le attese. Sono riuniti i banchieri della Fed che domani si pronunceranno sulla politica monetaria anche se, in questo senso, gli analisti non si attendono grandi novita’ con il mantenimento dei tassi ai livelli attuali. In mattinata bene l’indice tedesco Zew sul sentiment economico, in rialzo sopra le previsioni. Sul listino evidenza per Banco Bpm che segna un +0,96% dopo la presentazione del piano al 2026 che prevede una crescita di utili e dividendi, mentre l’ad Castagna ha negato ancora una volta la possibilita’ di una fusione con Monte Paschi, che oggi cede il 2,52% dopo l’assoluzione in appello degli ex vertici Alessandro Profumo (presidente) e Fabrizio Viola (ad). Tra le altre banche Bper a -1,30%, mentre in campo finanziario Fineco cede lo 0,92%. Andamento misto tra gli energetici, con Enel +0,58% dopo la promozione di Jp Morgan che ha portato il Tp a 8,10