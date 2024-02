Senza Wall Street pochi Affari in Piazza Corre Tim. Male Pirelli

Terminano prudenti le Borse europee la prima seduta della settimana, in una giornata senza la bussola di Wall Street, chiusa per la festività del Presidents’ Day. I dati diffusi venerdì scorso sui prezzi alla produzione americana, superiori alle previsioni, sono tornati ad alimentare le incertezze sulle dinamiche inflazionistiche e, di conseguenza, sulle prossime mosse delle banche centrali. Gli investitori attendono la pubblicazione dei verbali delle ultime riunioni di Fed e Bce, in programma tra mercoledì e giovedì, che potranno fornire indicazioni sulle strategie di politica monetaria. Nel frattempo, l’attuale presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è la candidata della Cdu a guidare l’esecutivo Ue per un secondo mandato. Milano chiude a -0,18%, sotto la parità anche il Dax di Francoforte (-0,15%).

Sprint Tim

Venendo ai titoli, a Piazza Affari sprint di Tim, che termina la seduta in rialzo del 5,9%, dopo l’upgrade di BofA sul titolo. Bene anche Leonardo (+2,2%) e Terna(+1,4%). Sul fronte opposto, Iveco (-2,2%), St (-2%) e Pirelli (-1,8%) dopo il downgrade Hsbc. Recupera una seduta partita in territorio negativo Unipol(+0,7%), dopo il rally dei giorni scorsi in scia all’opa lanciata su UnipolSai. Fuori dal listino principale tonfo di Newlat (-9,8%) in seguito allo stop alle trattative per acquisire Princes.

Petrolio poco mosso

Sul valutario il cambio euro/dollaro si attesta a 1,076 (chiusura di venerdì 1,077), la moneta unica vale anche 161,70 yen, mentre il cambio dollaro/yen è a 150,16. In calo il gas naturale ad Amsterdam a 23,66 euro al MWh (-4,6%), poco mosso il petrolio con il Wti di aprile che si attesta a 78,32 dollari al barile (-0,18%) e il Brent di pari scadenza a 83,45 dollari (-0,02%).