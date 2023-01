Piazza Affari al piccolo trotto. Sale Cnh spinta dal buy di Berneberg

Piazza Affari stabile in apertura. Ok le banche in vista del rinnovo delle Gacs

Le Borse europee piatte in apertura. Piazza Affari guadagna lo 0,2%. Cnh è la blue chip migliore a Piazza Affari dopo che Berenberg ha avviato la copertura sul titolo con giudizio Buy. Sul titolo c’è anche un buy di Mediobanca a 20€Unicredit e Intesa Sanpaolo praticamente immobili.

L’Italia, riferiscono fonti vicine al dossier a Reuters, è vicina a chiudere l’accordo con le autorità europee sul rinnovo della garanzia pubblica per la cartolarizzazione delle sofferenze bancarie (Gacs).Il Pil della Spagna è cresciuto del +5,5% nel 2022, superando le stime del governo che indicavano una crescita del +4,4%. Nel quarto trimestre dell’anno si è registrato un aumento dello 0,2%.

OBBLIGAZIONI

Rendimenti dei bond governativi in aumento. BTP a 4,05%. Il ministero delle Finanze tedesco ha respinto le proposte di un nuovo debito comune dell’Unione europea. Afferma che l’iniziativa, sostenuta dalla Francia e dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, non è necessaria. “In tempi di incremento di tassi e di inflazione elevata, l’Unione europea deve inviare segnali di stabilità fiscale, non strumenti di debito”, ha detto il ministero in un comunicato.

Inoltre, secondo il ministero non vi è alcuna necessità fiscale per il debito comune. “È stata utilizzata solo una frazione dei fondi messi a disposizione da ‘Next Generation EU'”. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiarito di ritenere che ci siano ancora molti fondi europei non utilizzati – più di 200 miliardi di euro – provenienti dal fondo per la ripresa post-pandemia dell’Ue che dovrebbero essere utilizzati prima di qualsiasi discussione su nuovi finanziamenti.