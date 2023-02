A Piazza Affari si affievolisce l'effetto Powell. Saipem corre: dove arriverà?

Piazza Affari positiva ma ai minimi della giornata

Chiusura positiva ma sotto i massimi di giornata per i principali listini europei, all’indomani dell’atteso intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. A Piazza Affari il Ftse Mib ha chiuso in progresso dello 0,15%, a Francoforte il Dax40 dello 0,6%. Parigi il Cac40 è scivolato dello 0,18%. Powell ha previsto un calo deciso dell’inflazione nel 2023 pur preparando il mercato ad altri rialzi dei tassi. Sul fronte dei titoli, a Piazza Affari gli acquisti hanno premiato i petroliferi con Saipem (+5,98%) in testa al segmento principale. Ancora una seduta sotto i riflettori per Tim (+1,91%), aspettando ulteriori sviluppi dopo l’offerta di Kkr per la rete. Deboli, invece, alcuni titoli bancari e del risparmio gestito mentre continua la pubblicazione delle trimestrali.

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

BANCO BPM

Trimestrale ottima Websim alza target a 5,40 eu e conferma il BUY. Il Tp di Intesa a 4,9€. Oggi il titolo ha guadagnato lo 0,13% a 4,66%

FINECO

Kbw alza il target da 16,5 a 18,5 eu, rafforza il giudizio Interessante. Chiusura oggi a 16,79€ (-0,71%)

INTESA

Goldman Sachs alza il target da 3,10 a 3,55 eu, conferma il BUY. Equita Sim conferma la raccomandazione BUY e il TP a 3,3 € dopo che la banca ha annunciato l’avvio della seconda tranche di buyback pari a 1,7 mld €. La banca provvederà ad annullare le azioni acquisite, ricordano gli analisti. Chiusura di oggi 2,47€ (più o,02%)

PIRELLI

Nokian male la guidance sul 2023, SELL. Chiusura a 4,66€ (+0,13%)

BOND

Andamento in lieve calo a 185 punti per lo spread con il rendimento del decennale italiano al 4,2%.

ENERG IA

PETROLIO

Quotazioni in rialzo. Il Brent avanza dell’1,24% a 84,77 dollari al barile.

GAS

Scende del -3%, sui minimi da 14 mesi.

VALUTE

Euro a 1,073 sul dollaro, poco sopra i livelli di inizio anno.

ORO

Sale dello 0,3% a 1.879 dollari, terzo rialzo consecutivo.