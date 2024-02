Piazza Affari frena in attesa del Pil Usa. Sale Tim. Giù Nexi

Audrey Bismuth, Global Macro Researcher, La Française A.M. ritiene che la crescita del Regno Unito e dell’area dell’euro dovrebbe rafforzarsi all’inizio del 2024. L’accelerazione dovrebbe essere il risultato “dall’aumento del reddito disponibile reale, dalla robusta crescita dei salari e dalla tenuta del mercato del lavoro. Anche le misure di stimolo, come il programma Next Generation EU (misura temporanea dal 2021 al 2026) e i tagli fiscali nel Regno Unito, che dovrebbero essere annunciati il 6 marzo, dovrebbero contribuire positivamente alla crescita” si leggeva in una nota diffusa lunedì. Per quanto riguarda la politica monetaria, Bismuth prevede che la BCE e la BoE adotteranno un approccio cauto alla calibrazione delle politiche monetarie.

Le proiezioni economiche invernali della Commissione europea prevedono per quest’anno un tasso di crescita dello 0,9% nell’Europa allargata e dello 0,8% nell’Area dell’euro, in aumento rispetto allo 0,5% in entrambe le regioni nel 2023. Il World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale (FMI) del gennaio 2024 prevede un modesto aumento della crescita per il Regno Unito, dallo 0,5% del 2023 allo 0,6% del 2024.