Piazza Affari in deciso calo, vendite sui titoli del lusso

Chiusura in calo per Piazza Affari. Milano è allineata alle principali Borse europee, in attesa dei nuovi dati sull’inflazione europea previsti per venerdì. Scambi in lieve ribasso anche a Wall Street, in vista della pubblicazione stasera dei verbali dell’ultima riunione della Fed. Il Ftse Mib cede l’1,39%. sulla stessa linea, il Ftse Italia All Share, che ha perso l’1,45%, terminando la seduta a 32.162 punti.

In negativo anche Francoforte e Parigi

Tra i mercati del Vecchio Continente scivola Francoforte, in flessione dell’1,38%, mentre Parigi termina la sessione in ribasso registra dell’1,58%. Fa meglio Londra, che cede lo 0,51%,

Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l’euro-dollaro, che cede lo 0,27%. L’oro è in calo (-1,27%) e si attesta su 2.033 dollari l’oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,32%. Sale lo spread, attestandosi a +167 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del Btp decennale pari al 3,69%.

Sale ancora Mps, vendite sul lusso

A Milano proseguono gli acquisti su Mps (+1,61%) dopo il balzo della vigilia. Sale anche Leonardo (+1,35%). Le vendite colpiscono in particolare il settore del lusso. Moncler ha archiviato la seduta a -4,49%. In rosso anche Brunello Cucinelli, che evidenzia un deciso ribasso del 3,60%. Male anche Stm, che scende del 3,50%.