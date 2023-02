Febbraio positivo per Piazza Affari. Bene Saipem, cade Mps

Piazza Affari positiva per quattro volte negli ultimi cinque mesi

Febbraio positivo a Piazza Affari. E’ il quarto mese con il segno positivo sugli ultimi cinque. Quota 28 mila del Ftse Mib si dimostra molto ostica. E così ancora una volta la spinta si infrange su questa barriera. La giornata finisce a 27.748 punti con una variazione quasi inesistente, Sui mercati europei torna a pesare la paura che la stretta monetaria duri più del previsto A rinnovare questi timori contribuiscono i dati dell’inflazione, a sorpresa più alta delle attese sia in Spagna che in Francia.

Un segno che le “ricette” della Bce funzionano solo in parte per fermare la corsa dei prezzi. E questo potrebbe spingere la Banca centrale europea a intensificare la stretta, come ribadito anche dal suo capo-economista Philip Lane. I listini si muovono in preda alla volatilità, con Francoforte e Parigi che ballano per tutta la seduta intorno alla soglia della parità, e Londra (-0,7%) che non sembra scossa dall’accordo post-Brexit sull’Irlanda del Nord.

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

CAMPARI

Morgan Stanley alza il giudizio a Overweight target 12,5 euro. BofA ha alzato il TP da 12,2 a 13 €, confermando la raccomandazione BUY. Gli analisti si dicono più fiduciosi sul 2023 dopo “i forti conti del quarto trimestre e dell’intero 2022”. Quotazione 10,6 in calo dello 0,24%.

MPS

Axa esce dal capitale e il titolo potrebbe rientrare nel FTSE MIB, attesa reazione positiva. Chiusura a 2,52 € meno 8,05%.

SAIPEM

Trimestrale ottima e prospettive meglio delle attese, BUY. Chiusura a 1,52 € +2,78%.

OBBLIGAZIONI

Lo spread chiude a 182 punti, contro i 184 della vigilia. Il rendimento dei Btp si è collocato al 4,470%.

PETROLIO

Sal a 77,5 dollari il barile, (+2,4%).

GAS

Chiude ancora debole a 46,9 € Mgw (meno 1%).

VALUTE

L’euro chiude in lieve rialzo a 1,061 dollari. Ieri il capo economista della BCE, Philip Lane, ha rilasciato un’intervista a Reuters, il membro irlandese del board ha affermato che il costo del denaro resterà alto per parecchio tempo.

ORO

A 1.824 dollari l’oncia, (+0,6%).