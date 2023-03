Piazza Affari parte in ribasso aspettando i dati sull'inflazione. Male Stm. Sale Maire

Prezzi al consumo e minute Bce dominano la scena

Segno meno per Piazza Affari che perde circa lo 0,8% e le altre Borse europee. Aspettano il dato sull’inflazione Ue e le minute della Bce a conferma del fatto che le politiche monetarie resteranno restrittive ancora a lungo, per calmare l’inflazione, Mps perde il 2,5% e non festeggia l’annuncio dell’ingresso nel Ftse Mib da 20 marzo. Sale dello 0,8% Maire Tecnimont dopo i dati e il piano

A2A

Guadagna lo 0,6% in apertura. Tratta per entrare nel capitale di Egea, local Utility di Alba in difficoltà finanziaria. L’ipotesi allo studio sarebbe l’ingresso con una quota di poco superiore al 50%. Websim giudizio NEUTRALE con target price a 1,40 euro.

ACEA

Sale dello ‘,9% in apertura. Ha comunicato di aver presentato la manifestazione di interesse per il termovalorizzazione a Roma. E’ in cordata con Hitachi Zosen Inova, Vianini Lavori e Suez. L’impianto dovrebbe avere un costo di circa 700 milioni Per Wabsim giudizio NEUTRALE con target price a 15,50 euro.

AMPLIFON

Guadagna lo 0,3%. Ha archiviato il quarto trimestre 2022 con ricavi ricorrenti in rialzo rispetto a un anno fa, grazie al contributo delle acquisizioni, ma con un utile netto e margini in calo. Proposto un dividendo 0,29 euro in aumento dell’11,5% rispetto ai 26 centesimi del 2021, con un pay-out di oltre il 36% dell’utile netto consolidato per azione. Websim raccomandazione NEUTRALE, con target price a 29 euro.

STM

Perde il 5% a seguito di quel che ha detto Musk a proposito dell’uso di semiconduttori basati sul carburo di silicio, Tesla ne impiegherà sempre meno in quanto vuole puntare su una tecnologia alternativa sviluppata al suo interno.