Piazza Affari non teme l'inflazione ma ora i tassi saliranno molto

Piazza Affari e le Borse europee positive ma la Bce vuole portare i tassi al 3,5%

Borse europee positive nel finale a differenza dei listini Usa nel giorno dell’inflazione lievemente sopra le stime in gennaio. Un dato che, secondo gli esperti, potrebbe indurre la Fed a nuovi rialzi dei tassi per fermare la corsa dei prezzi. La stessa strategia in Europa anche se il declino dell’inflazione è più marcato. Gabriel Makhlouf, membro del direttivo Bce, ha detto che i tassi andranno il 3,50% e niente tagli quest’anno, per riportare l’inflazione all’interno del target.

Si conferma regina Madrid (+0,7%), seguita da Milano (+0,4%), Parigi (+0,37%), Londra (+0,27%) e Francoforte (+0,22%). A Piazza Affari in luce Tenaris (+2,05%) alla vigilia dei conti, sostenuta dalle stime degli analisti, mentre Saipem (+1,84%) rimbalza dopo lo scivolone di lunedì provocato probabilmente dalle vendite di qualcuna delle banche del consorzio che in estate aveva garantito l’aumento di capitale.

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI A PIAZZA AFFARI

LEONARDO/FINCANTIERI

La Nato intende aumentare i livelli di spesa per la Difesa ad “almeno il 2%”, BUY. Leonardo ha chiuso a 10,11 € (+0,8%). Fincantieri 0,65€ (+0,5%).

TAMBURI:

Golden cross per l’analisi tecnica, segnale di forza da seguire. Ha chiuso a 7,98 € (+1,01%).

OBBLIGAZIONI

Lo spread è in calo a 178 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 4,2% sul mercato secondario.

ENERG IA

PETROLIO

Cala dell’1,9%. L’amministrazione Biden ha intenzione di mettere in vendita 26 milioni di barili delle sue riserve strategiche con consegne stimate tra aprile e giugno. Lo riferisce l’agenzia Bloomberg.

GAS

Sale del 2% a 52,70 euro per mwh, sui minimi da dicembre 2021.

VALUTE

Euro in apprezzamento a 1,0765 contro dollaro.

ORO

A 1.859 dollari l’oncia, +0,4%.