Piazza Affari rimuove la Lagarde: +0,7%. Bene Saipem, Generali e Credem

Piazza Affari, gli analisti di Equita affonda Amplifon: non raggiungerà gli obiettivi

Chiusura in rialzo per le Borse europee, Piazza Affari compresa, che provano a dimenticare le parole di Christine Lagarde. La recessione all’orizzonte appare sempre più lieve anche se resta il problema dell’inflazione e delle conseguenti mosse delle banche centrali, come riemerso ieri dal discorso della numero uno della Bce. Affermazioni che ieri avevano destato preoccupazione, ma che oggi sono state dimenticate. Milano ha terminato in rialzo dello 0,7% a 25.775. Resiste la barriera a 26 mila punti. Solo se abbattuta si apriranno le porte verso quota 28 mila.

Non si arresta la corsa di Iveco (+3,9%), ormai sugli scudi da inizio anno, anche per merito di nuove commesse. Generali è salita del 2,25%, nel giorno in cui è partito il buyback fino a 210 milioni di euro. Hanno invece perso quota le Amplifon (-2,7%), risentendo della revisione al ribasso delle stime da parte di Equita.In Europa maglia rosa per Madrid, che guadagna l’1,39% a 8.91, seguita da Francoforte avanza dello 0,79% a 15.037,95 punti. In rialzo dello 0,63% a 6.995,99 punti di Parigi, e dello 0,3% a 7.770,4 punti il Ftse 100 di Londra.

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

CREDEM

Per Deutsche Bank il titolo è da compare. Per Piazza Affari anche. Il titolo oggi ha guadagnato il 4.75%

SAIPEM

Nuovi ordini per 900 milioni e sentenze favorevoli in Algeria. Il titolo ha chiuso a 1,38€ (+8,56)

BOND

Spread in risalita a 180 punti e il rendimento dei Btp a dieci anni al 3,95% dal 3,77% di ieri. Il consiglio non cambia. Le occasioni d’acquisto ogni volta che il rendimento si avvicina a 4,2%.

ENERGIA

Petrolio

Guadagna lo 0,66% a 81,14 dollari al barile.

GAS

Corre il prezzo. Sulla piattaforma Tff vale 67 euro al megawattora, in volata del 10,4%.

VALUTE

L’euro è scambiato a 1,0831 dollari (da 1,0833 dollari di ieri in chiusura).

ORO

A 1.933 dollari per oncia, in calo dello 0,2%.