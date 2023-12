Per le Borse anno record dal 2019. Piazza Affari +28%

Chiusura in lieve rialzo per il mercato azionario nell’ultima seduta dell’anno, in sintonia con il resto d’Europa. L’indice Ftse Mib segna un +0,07% a 30.351 punti, appena sotto il massimo del 2023 che era stato superato nell’intraday. Piazza Affari mette cosi’ il sigillo a un’annata largamente positiva come anche per la maggioranza delle borse europee. Nel 2023 la Borsa di Milano, insieme a quella di Tokyo, è stata la migliore tra le principali del mondo .che comunque segnano l’anno migliore dal 2019 Deve recuperare ancora molto per arrivare ai massimi storici che altri mercati azionari stanno aggiornando di continuo, ma intanto da inizio anno ha messo a segno la crescita maggiore a livello globale. Viene considerato a parte il listino dei soli titoli tecnologici di Wall street, cioè il Nasdaq. Ecco la graduatoria 2023 delle principali Borse mondiali: 1) Nasdaq (New York) +44% 2) Milano e Tokyo +28% 3) S&P 500 (New York) +24% 4) Madrid +23% 5) Francoforte +20% 6) Parigi +16% 7) Dow Jones (New York) +13% 8) Seul +7% 9) Londra e Zurigo +3% 10) Shenzhen -3% 11) Shanghai -7% 12) Hong Kong -13% Il rally di quest’anno, a parte i casi delle Borse cinesi, ha compensato i ribassi del 2022 causati anche dalla guerra in Ucraina. Tra i soli titoli quotati in Piazza Affari, i migliori a elevata capitalizzazione sono stati Unicredit e Leonardo mentre il peggiore, tra i pochi cali significativi del 2023, è stato Diasorin, che ha frenato dopo i forti rialzi del settore sulla pandemia Covid.

Ecco la classifica 2023 dei maggiori gruppi in contrattazione sulla Borsa di Milano contenuti nell’indice Ftse Mib:

MIGLIORI Leonardo +84% Unicredit +83% Stellantis +61% Banca Monte Paschi Siena +60% Bper Banca +56% Ferrari +53% A2a +50% Iveco Group +47% Banco Bpm +42% Stmicroelectronics +38%

PEGGIORI Diasorin -26% Fineco -11% Tenaris -4%