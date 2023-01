Piazza Affari maglia rosa in Europa. Subito in luce Saipem

Borse europee in risalita

Piazza Affari parte a spron battuto indossando la maglia rosa in Europa. Parigi sale dello 0,51%, Londra avanza dello 0,39% e Francoforte registra un progresso dello 0,50%. Si mette subito in luce Saipem (+5%), la società comunica stamattina di aver ricevuto due commesse per opere in ambito off shore. Il totale lavori è 900 milioni di dollari. In calo Amplifon in calo del 2,5%. Ieri a Wall Street è arrivata la terza seduta consecutiva di ribasso dell’S&P500 ma nel corso della notte, anche per effetto della trimestrale sopra le attese di Netflix i future hanno girato in rialzo.

Tutti pazzi per Netflix

La società della televisione in streaming chiude il quarto trimestre con utile per azione di 12 centesimi, sotto le attese degli analisti che scommettevano su 42 centesimi. I ricavi si sono attestati a 7,85 miliardi di dollari, leggermente meno dei 7,86 miliardi previsti dal mercato. I nuovi abbonati sono aumentati di 7,66 milioni di unita’, oltre le attese, per un totale di 230,75 milioni di abbonamenti. Il titolo è arrivato a guadagnare il 6% nel dopoborsa.

Tori & Orsi a Davos

Sullo sfondo restano i timori di recessione, alimentati dai recenti dati macro Usa e dai toni da ‘falco’ usati anche ieri dal numero due della Fed, Lael Brainard, e dal numero uno della Bce, Christine Lagarde. Le osservazioni di Lagarde rafforzano la prospettiva che non solo al prossimo direttivo del 2 febbraio, ma anche a marzo la Bce rialzi i tassi di 50 punti base. Occhi puntati sul World Economic Forum di Davos dove è atteso l’intervento del presidente della Bce e del direttore del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva al panel ‘Global Economic Outlook’