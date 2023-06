Piazza Affari in marcia verso il record da quindici anni

Piazza Affari poco mossa nel giorno delle Quattro Streghe

Piazza Affari poco mossa nel giorno delle quattro streghe: scadono contemporaneamente i future sugli indici, i future sulle azioni, le opzioni sugli indici e le opzioni sulle azioni. Lo spread è stabile in area 162 punti. L’indice segna +0,3%, a quota 27.817. Si avvia verso la terza settimana positiva di seguito, a circa due punti di distanza dal picco degli ultimi 15 anni. In attesa del dato sull’inflazione in Italia e nell’area euro, aprono in positivo Banco Bpm (+1,4%) e Diasorin (+1,37%). Debole Fineco (-1,25%) dopo il rally di ieri legato ai giudizi positivi si alcune case d’investimento.

Finisce la settimana delle banche centrali

Le borse stanno superando a pieni voti la doppia prova d’esame delle banche centrali. La settimana si sta per chiudere con i diffusi segnali di forza già evidenziati più volte, cui si aggiunge la ripartenza della Cina. Ciò rende credibile e sostenibile il movimento. La sintesi di Websim

L’S&P500 (+1,2%, 4.425). Sesto rialzo consecutivo e quinta settimana positiva. L’indice ha violato la soglia chiave a 4.300 punti, portandosi sui top da aprile. Una conferma del segnale entro stasera rappresenterebbe una svolta importante con obiettivi sui massimi storici a 4.800 punti. Flessioni verso le ex resistenze sono ora occasioni d’acquisto.

Il Nasdaq (+1,15%, 13.782). Anche qui sesto rialzo consecutivo e nuovi top da aprile. Ampiamente violata la forte resistenza nel range 12.900/13.100 punti, la strada è aperta per un allungo fino a 16mila punti. Flessioni verso le ex resistenze sono ora occasioni d’acquisto.

L’indice FANG Plus (+1,1%, 7.848), che raggruppa le dieci prime grandezze del mondo Tech USA, è ormai in vista del suo record storico a 8mila punti, che potrebbe favorire le prese di profitto, anche perchè da inizio anno l’indice è cresciuto del +76%. Il boom dell’Intelligenza artificiale ha rivoluzionario lo scenario e tutti i dieci titoli sono in qualche misura coinvolti.

MSCI World (+0,9%, 2.966). Sesto rialzo e nuovi massimi da aprile 2022. Confermata la violazione della soglia chiave dei 2.900 punti che apre la strada a nuovi importanti allunghi fino ai top assoluti in area 3.260. Da inizio anno +14%.

MSCI Emerging Markets (+0,86%, 1.023 punti). Chiude sui massimi da febbraio. Confermata la rottura della soglia discriminante dei mille punti. Il contributo della risorgente Cina (che pesa oltre il 30% del totale) è determinante per far invertire la tendenza ribassista avviata dal 2021. Da inizio anno +7%.

Nikkei 225 (+0,44%, 33.635). Mette a segno la decima settimana positiva di seguito. Confermata la rottura della soglia chiave a 33mila punti, è proiettato in direzione dei massimi storici del 1989 a 39mila punti.

E l’Europa? Naturalmente anche qui gli acquisti non mancano. L’indice Eurostoxx 50 è a meno di due punti percentuali dal suo record degli ultimi 16 anni. Il Dax ha segnato mercoledì i nuovi massimi storici, ma deve ancora evidenziare segnali di accelerazione dell’uptrend. Il Cac francese è circa quattro punti sotto i recenti massimi storici a causa della correzione del Lusso.

Previsioni degli analisti

Antonio Cesarano, Chief Global Strategist, Intermonte

La BCE, come da attese, ha optato per un rialzo dello 0,25%. Le nuove stime evidenziano una revisione al ribasso per la crescita fino al 2024 ed al rialzo per l’inflazione su tutto l’orizzonte temporale fino al 2025 (2,2% da 2,1%).

Nella conferenza stampa la Lagarde ha precisato quanto segue:

Un ulteriore rialzo a luglio è molto probabile

La Bce non sta considerando l’ipotesi di una pausa

In merito alla scadenza della TLTRO e fine dei reinvestimenti della linea APP a fine giugno, la Lagarde ha dichiarato che era ampiamente noto alle banche, non vi sono state tensioni sui mercati monetari ed in ogni caso le banche hanno a disposizione le linee di rifinanziamento ordinarie.

Molte domande sono arrivate soprattutto da giornalisti del Nord Europa sui rischi sull’inflazione derivanti dalle pressioni salariali:

La Lagarde ha risposto sottolineando che per l’estate c’è l’attesa di inflazione persistente a causa della resilienza della componente servizi ricollegabile soprattutto al comparto ospitalità e trasporti

a causa della resilienza della ricollegabile soprattutto al comparto ospitalità e trasporti In ogni caso al momento non vi sono sintomi di spirale prezzi/salari

Oltre a questo, la Lagarde ha anche richiamato i rischi per la stabilità finanziaria derivanti dal mercato immobiliare con il contestuale rialzo dei costi di finanziamento e rialzo della disoccupazione.

Conclusioni

Complessivamente, il discorso della Lagarde ha confermato le attese di un ulteriore rialzo a luglio

Analizzando la reazione di mercato si nota un’accentuazione ulteriore dell’inversione della curva tedesca arrivata a 63 pb sul segmento 2/10 anni, segnale quest’ultimo soprattutto della percezione degli operatori secondo cui spingersi troppo oltre nel rialzo dei tassi può impattare molto più negativamente sulla crescita rispetto ai potenziali benefici in termini di contenimento dell’inflazione.

Antonella Manganelli, AD e Responsabile Investimenti di Payden & Rygel Italia

L’aumento dei tassi di 25 punti base annunciato dalla BCE era ampiamente previsto. Nel complesso, si può dire che la riunione possa essere interpretata come leggermente rialzista, a causa della revisione in aumento delle previsioni di inflazione per i prossimi tre anni. In particolare, la revisione all’inflazione “core” è stata più alta rispetto a quella “headline”. Anche la crescita è stata rivista al rialzo, in modo, secondo noi, forse un po’ troppo ottimistico. Nel corso della conferenza stampa Christine Lagarde ha offerto dei commenti più benigni sul fatto che l’inflazione sia in discesa, anche se ha precisato più volte che le preoccupazioni sul costo del mercato del lavoro restano.

Per quanto riguarda le prossime mosse, Lagarde ha poi reso abbastanza esplicito il rialzo di luglio, a meno che non si verifichi un cambiamento sostanziale del quadro macro, dopo di che ha indicato che le mosse successive dipenderanno dai dati. Si può quindi dedurre che in questo momento la BCE non voglia contraddire l’aspettativa del mercato su un tasso terminale del 3,75-4%. Nessun commento invece sulla dimensione del bilancio e sul PEPP; pensiamo questo possa diventare argomento di conversazione una volta raggiunto il tasso terminale.

Dave Chappell, Senior Fixed Income Portfolio Manager di Columbia Threadneedle Investments

Dopo la stretta da falco della Federal Reserve statunitense di mercoledì, la BCE ha effettuato l’atteso rialzo di 25 pb, ma ha stupito per le consistenti revisioni al rialzo dell’inflazione core per il 2023 e il 2024. La Presidente Lagarde ha riconosciuto che, sebbene l’inflazione si stia trasformando, il cammino da percorrere per raggiungere la stabilità dei prezzi intorno al 2% è ancora lungo. Ha evidenziato come il tasso di disoccupazione, storicamente basso, determini pressioni salariali che meritano un attento monitoraggio. Il rialzo è stato accompagnato dalla conferma che i reinvestimenti nell’ambito dell’APP cesseranno a fine giugno, in concomitanza con un consistente rimborso dei prestiti nell’ambito dello strumento TLTRO. I reinvestimenti con il PEPP continueranno come previsto, almeno fino alla fine del 2024. Sebbene qualsiasi aggiustamento delle politiche dipenda dai dati, era chiaro come si prospettasse un ulteriore inasprimento, in un contesto di stallo della crescita, di indebolimento del settore manifatturiero e di inasprimento delle condizioni di credito alle imprese e alle famiglie. Analogamente ad altre banche centrali, è necessario allentare il mercato del lavoro, un processo molto difficile da gestire una volta avviato.