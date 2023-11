Torna la paura sui tassi. Piazza Affari al rallentatore. In evidenza Poste

Prime fasi incerte a Piazza Affari, con la tendenza dei mercati verso una frenata dopo aver chiuso la settimana scorsa ai massimi dell’anno per l’auspicata fine dei rialzi dei tassi. A frenare un po’ questo ottimismo sono stati i primi commenti dei banchieri centrali e in particolare quello del presidente della Fed di Minneapolis Neel Kashkari, il quale ha avvertito che la banca centrale potrebbe non aver ancora smesso di rialzare i tassi. L’Australia dopo cinque mesi è tornata ad alzarli. Il Ftse Mib, dopo un avvio in calo, ora si muove di poco sopra la parita’

Tim recupera

Sul listino, negativi gli energetici a maggior capitalizzazione con Eni ed Enel rispettivamente a -1 e -0,26 per cento. Tim recupera terreno dopo il netto ribasso di ieri, il primo giorno utile per testare la reazione della borsa all’accordo perla cessione della rete a Kkr. Per quanto riguarda i finanziari, Unicredit -0,47%, Intesa poco mossa, Banco Bpm +0,24%, Mps -1,14%. Poste in evidenza dopo i conti in crescita (ricavi dei 9 mesi a 8,9 miliardi di euro e utile a 1,5 miliardi), la revisione al rialzo degli obiettivi per l’intero 2023 e l’acconto del dividendo di 0,237 euro per azione. Il titolo della societa’ sale dello 0,83% a 9,662 euro per azione

Infine, tra gli industriali, Stellantis piatta e Leonardo in calo dello 0,34%. Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi apre a 185 punti, in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri a 184. Il rendimento sale al 4,604%. Avvio di seduta in calo per l’euro sotto quota 1,07 sul biglietto verde. La moneta unica passa di mano a 1,0692 dollari (-0,20%) e 160,90 yen (+0,04%). Ieri l’euro aveva superato la soglia di 1,07 dollari per la prima volta da meta’ settembre, sostenuto da una crescita dell’occupazione negli Stati Uniti piu’ debole del previsto, che ha rafforzato la convinzione che la Fed abbia terminato i rialzi dei tassi di interesse.