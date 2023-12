Piazza Affari positiva Oggi le tre streghe non fanno paura

Borse positive nel giorno delle tre streghe, in cui scadono obbligazioni, future e opzioni. I mercati che avevano apprezzato la prospettiva di tagli dei tassi della Fed nel 2024, provano a scrollarsi di dosso la delusione per le scelte della Bce, che ha per ora rimandato a data da destinarsi un abbassamento del costo del denaro. Intanto, in Cina la Banca centrale ha mantenuto invariati i tassi di riferimento e iniettato liquidità al mercato per circa 204 miliardi di dollari, una mossa apprezzata dal mercato, rimasto invece deluso dal dato sulle vendite al dettaglio (+10,1% ma sotto le stime per +12,5%). Così gli indici europei aprono in territorio positivo (Milano +0,4%, Parigi +0,33%, Francoforte +0,47%, Amsterdam +0,4% e Londra +0,2%), in attesa dei dati sul settore servizi e manifatturiero e, per quanto riguarda l’Italia, sui prezzi all’importazione.

Campari beve Courvoisier

Per quanto riguarda i titoli, a Piazza Affari si mette in luce StMicroelectronics (+1,9%), promossa da Ubs che ha alzato la valutazione da “neutral” a “buy” e ha rivisto l’obiettivo di prezzo da 52 a 54 euro per azione, mentre in coda scivola Campari (-4,5%, dopo essere arrivato a -5,6% nelle prime battute), all’indomani dell’avvio di trattative in esclusiva per acquisire Courvoisier, storico cognac premium. In territorio positivo anche Stellantis (+1,76%), Iveco (+1,3%) e Cnh Industrial (+0,9%), che lunedì lascerà il Ftse Mib e sarà sostituita da Brunello Cucinelli (-1%). In generale ribasso le banche, con Unicredit (-0,92%), Bper (-1,79%) e Banco Bpm (-1,8%) tra le peggiori. Bpm, tra l’altro, ha annunciato di avere completato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Vera Vita e Vera Financial da Generali Italia.

Petrolio su gas giù

Il petrolio è in rialzo: i contratti del Wti gennaio salgono dello 0,38% a 71,85 dollari al barile, quelli del Brent febbraio dello 0,37% a 76,89 dollari. I contratti gennaio del gas scambiati ad Amsterdam, dopo avere segnato una prima posizione a 34,03 euro al megawattora, calano dell’1,8% a 34,22 euro. Sul valutario il biglietto verde resta debole, con la moneta unica che sfiora la soglia di 1,1 dollari, mentre gli investitori continuano a valutare le mosse della Fed: l’euro vale 1,099 dollari (1,098 in avvio, 1,09 ieri in chiusura), mentre il cambio con lo yen è a 156,057 (156,043 in apertura, da 154,8). Il cross dollaro/yen è a 141,906 (da 142,012). Infine lo spread è in leggero calo a 167 punti, dai 168 della vigilia, con il rendimento decennale benchmark che scende leggermente al 3,79%.