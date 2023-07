Piazza Affari procede a fari spenti. Pirelli promossa da Equita

Segnali di recessione

Il calo della manifattura europea frena i listini del Vecchio Continente. Pur migliorando sul finale le Borse vedono nella frenata della locomotiva tedesca il segnale di una possibile recessione più estesa. La delusione per gli indici Pmi, in realtà, potrebbe indurre la Bce ad allentare la sua stretta monetaria. Tuttavia i mercati danno già per scontati ulteriori incrementi dei tassi da 25 punti da parte di Fed (mercoledì) e Bce (giovedì), nella speranza che il ciclo rialzista stia per terminare (come dimostra il rally del Dj a Wall Street). A peggiorare il clima c’è poi l’esito delle elezioni spagnole, che apre scenari incerti sul futuro governo di Madrid.

Bene Saipem

In questo clima, a salvare il Ftse Mib a Milano è il settore auto, con l’indice che chiude poco sopra la parità (+0,2%) al netto dell’effetto legato allo stacco cedole, tra gli altri di Enel e Pirelli (che pesa per circa lo 0,38%). Questo però non impedisce al produttore di pneumatici di piazzarsi tra i titoli in testa a Piazza Affari con un guadagno dell’1,7% (al netto del dividendo) approfittando delle indicazioni positive arrivate da Michelin e Nokian. Sul podio anche Hera (+1,9%) e Stellantis (+1,6%) che ha siglato l’accordo con Samsung per la costruzione di una nuova gigafactory negli Usa per la produzione di batterie. +1,7% per Saipem. In fondo realizzi su Recordati (-0,6%) dopo la corsa di venerdì scorso legata all’accordo con Gsk. Deboli anche Inwit (-0,6%) e Banca Generali (-0,5%).

Equita promuove Pirelli

«alla luce dei dati di mercato pubblicati da Michelin (segmento auto stabile) e delle indicazioni emerse venerdì dalla conference call di Nokian (i prezzi hanno raggiunto il picco ma non ci si aspetta una brusca retromarcia nel secondo semestre) alziamo le stime 2023» su Pirelli, «che si basavano su ipotesi prudenti ed erano posizionate nella parte bassa della guidance», hanno scritto gli analisti di Equita. Il mercato inizia così a guardare alla pubblicazione della trimestrale della stessa Pirelli, in calendario giovedì

Cambi e petrolio

Sul mercato dei cambi, l’euro scivola sotto quota 1,11 dollari per la prima volta da due settimane e passa di mano a 1,1077 dollari (da 1,1122 venerdì in chiusura). La moneta unica vale anche 156,49 yen (da 157,51), mentre il rapporto dollaro/yen è a 141,27 (da 141,65). Sul fronte dell’energia, in rialzo il gas a 30,5 euro al MWh (+8%) così come il petrolio: il contratto consegna settembre sul Brent sale dell’1,7% a 82,4 dollari al barile e quello di pari scadenza sul Wti a 78,6 dollari (+1,9 per cento).