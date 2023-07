Piazza Affari: banche e assicurazioni per dimenticare Lehman

Nella prima seduta di luglio, le Borse europee continuano a premere sull’acceleratore dopo un primo semestre da record. Piazza Affari, che nei primi sei mesi è stata la migliore nel Vecchio Continente (+19%) sale di un ulteriore 1% e si porta ai livelli precedenti il crack di Lehman Brothers, Stamattina il Ftse Mib è a 28.500 punti, il 12 settembre 2008 aveva chiuso a 28.372. In aumento anche Parigi (+0,2%), Francoforte (+0,3%), Londra (+0,3%), Madrid (+0,41%) e Amsterdam (+0,5%). Gli investitori guardano ai dati macro (oggi indicazioni sul manifatturiero) e all’andamento dell’inflazione (nell’Eurozona scesa più delle stime a giugno) per capire le prossime mosse delle banche centrali.

Mediobanca sale con Generali

I vertici Bce che hanno più volte ribadito l’intenzione di proseguire comunque con una strategia aggressiva. Wall Street sarà oggi “a mezzo servizio”: chiuderà infatti alle 19 italiane, in un clima già festivo in vista della pausa di domani per il giorno dell’Indipendenza. Per altro, a New York osservata speciale è Tesla (+4,2% i titoli quotati a Piazza Affari) dopo il record di consegne nel secondo trimestre (+10,4% rispetto ai tre mesi precedenti e +83,5% su anno). Guardando invece ai titoli di Piazza Affari, sotto i riflettori c’è innanzitutto Generali (+5,4%): Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio, ha ottenuto il via libera di Ivass per salire fino al 20% della compagnia triestina. In scia anche Mediobanca (+2%), che guarda alla partita Generali visto che Delfin ne è il primo azionista con il 19,8% e Piazzetta Cuccia detiene a sua volta il 13,1% del Leone. Positive anche le altre banche, a partire da Bpm (+1,76%) dopo che Moody’s ha alzato l’outlook da stabile a positivo. Seguono Mps (+1,48%) e Bper (+1,47%). In coda i titoli del settore farmaceutico-sanità (Amplifon -0,48%, Recordati -0,64%), deboli in tutta Europa. Riflettori puntati sul comparto auto, nel giorno in cui saranno pubblicati i dati sulle immatricolazioni di giugno

Wall Street

L’Indipendence Day potrebbe condizionare e limitare domani i movimenti dei prezzi, ma la settimana, complessivamente, è densa di spunti capaci di confermare, o invertire, il trend rialzista in corso. Venerdì negli Stati Uniti escono i dati mensili su occupazione e andamento dei salari, con gli economisti che si attendono una lieve moderazione del ritmo di crescita dei nuovi occupati, così come della dinamica salariale. MPS Capital Services scriveva venerdì che a meno di sorprese, “i dati dovrebbero continuare a segnalare una certa tonicità del mercato del lavoro e fornire lo spazio per ritoccare ulteriormente al rialzo i tassi.” Indicazioni sull’idea prevalente all’interno del board della Federal Reserve riguardo alle future mosse di politica monetaria, potrebbero giungere dai verbali dell’ultima riunione che saranno pubblicati mercoledì. Sul fronte macro, oltre al dato sul mercato del lavoro ci sono gli indici ISM: quello manifatturiero, in uscita oggi, è atteso rimanere sotto soglia 50, ossia in area di contrazione, mentre quello servizi (giovedì) dovrebbe migliorare leggermente dopo il forte calo visto nell’ultimo mese, restando in espansione. In Eurozona saranno pubblicati i dati riguardanti gli ordini di fabbrica (giovedì) e la produzione industriale (venerdì) tedeschi, che offriranno un quadro sull’evoluzione dell’economia visti i segnali di debolezza giunti dagli indici anticipatori nell’ultimo periodo. Sono attese le riunioni delle banche centrali dell’Australia, domani, della Polonia, giovedì. Entrambi dovrebbero mantenere i tassi fermi, ma il primo è da monitorare con particolare attenzione alla luce del rialzo a sorpresa giunto nella scorsa riunione.

Giappone

Le indicazioni positive sull’andamento della grande industria contenute nell’indice Tankan diffuso stanotte, sostengono stamattina il mercato azionario della Giappone: il Nikkei di Tokyo guadagna l’1,7%.

Asia e Cina

In Cina, Hong Kong sale dell’1,7%, Shanghai dell’1,2%. L’industria manifatturiera cinese ha perso ancora colpi il mese scorso, anche se la discesa dell’indice PMI di Caixin è stato meno pronunciato delle attese. Chang Shu, la capo economista di Bloomberg Intelligence per Asia, dice stamattina di aspettarti per quest’estate un peggioramento che porterà l’indice delle aziende di medie dimensioni in area contrazione. L’indice PMI elaborato dell’ufficio di statistica di Pechino dà già per avvenuto il passaggio da espansione a contrazione. Per parlare di economia, arriva questa settimana in Cina la Segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen. Tre settimane fa, a Pechino c’era il segretario al Tesoro, Anthony Blinken. La presenza di due esponenti di massimo livello dell’amministrazione Biden, lascia presagire un superamento delle tensioni provocate dall’abbattimento del pallone spia nei cieli degli Stati Uniti.

La borsa di Seul è in rialzo dell’1,3%. L’indice PMI manifatturiero di S&P Global è leggermente sceso in giugno a 47,8.

Europa

Robert Schramm-Fuchs, Portfolio Manager, Janus Henderson ha commentato venerdì che rispetto al picco del settembre 2022 del 10,7%, l’inflazione si è “raffreddata” di 520 punti percentuali. Si tratta di uno dei periodi di disinflazione più rapidi mai registrati. Schramm-Fuchs segnala inoltre che l’indice dei prezzi alla produzione (IPP) di solito guida quella complessiva nei picchi e nei minimi, e l’IPP di base è crollato a livello globale. La prossima lettura dell’IPP dell’Eurozona sarà pubblicata la prossima settimana e il consenso si aspetta una vera e propria deflazione. “Dato che la politica monetaria è stata restrittiva negli ultimi 12 mesi e continua ad esserlo, riteniamo che nei prossimi quattro trimestri assisteremo a una completa normalizzazione dell’inflazione”, si legge nella nota. Preso atto di questi dati, il gestore consiglia di posizionarsi su titoli di società in grado di beneficiare dell’inizio di un nuovo ciclo.

Comprare e vendere

In questo contesto di progressiva discesa dell’inflazione, potrebbe essere interessante puntare sulle obbligazioni a più alto livello di rendimento, ovvero, quelle a più basso rating.

Obbligazioni

Antonella Manganelli, AD e Responsabile Investimenti di Payden & Rygel Italia, affermava la scorsa settimana è un ottimo momento per guardare ai bond high yield perché i fondamentali del comparto sono solidi: “La situazione è interessante soprattutto per gli investitori pazienti, che temono di non riuscire a prevedere perfettamente rialzi e ribassi e a cui i rendimenti dell’8-9% offrono un ampio margine di manovra. In uno scenario rialzista, con dati migliori del previsto e utili degli emittenti HY al rialzo, si generano rendimenti interessanti, ma anche in uno scenario negativo, si ottiene un discreto “cuscinetto” contro l’eventualità che la volatilità macro sorprenda al ribasso. Inoltre, i fondamentali aggregati degli emittenti ad alto rendimento sono decisamente migliori rispetto al passato. Anche nel caso in cui le insolvenze dovessero sorprendere al rialzo, non ci aspettiamo un contesto come quello del 2008 o del 2002

Alto rendimento

“Le obbligazioni globali high yield continuano ad apparire interessanti grazie ai solidi fondamentali societari e ai rendimenti che si attestano sui livelli più alti degli ultimi anni” si legge nella nota di ieri firmata da Michael Della Vedova, Co portfolio Manager, Global High Income Bond Strategy, T. Rowe Price. Il gestore obbligazionario afferma che i bilanci sono relativamente sani, poiché molte società si sono assicurate finanziamenti a basso costo nel 2020 e nel 2021, ciò potrebbe contribuire a mantenere bassi i tassi di default quest’anno, nonostante il rallentamento della crescita economica. Inoltre, il fabbisogno di nuove emissioni nel 2023 sarà probabilmente basso, il che è altrettanto positivo.

Oro e petrolio

Il petrolio Brent è poco mosso stamattina a 75,4 dollari il barile, dopo tre sedute consecutive di rialzo. Oro invariato a 1.920 dollari.