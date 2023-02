Piazza Affari apre in rialzo: non si ferma la corsa di Saipem

A Piazza Affari brillano le azioni Saipem: superano 1,51 (+4,86%)

La retorica equilibrata di Jerome Powell sostiene le Borse. Il capo della Fed ha previsto un’inflazione in deciso calo nel 2023 pur confermando la necessità di nuovi rialzi dei tassi di interesse dopo il dato robusto sul mercato del lavoro Usa diffuso venerdì temevano A Piazza Affari il Ftse Mib guadagna lo 0,38% avvinandosi a quota 28 mila che rappresenta una resistenza forte. Nel resto del Vecchio Continente Francoforte sale dello 0,69%, Parigi dello 0,46% e Amsterdam dello 0,15%. Tra i titoli milanesi a maggiore pubblicazione Banco Bpm perde il 2,07% nonostante i conti 2022 migliori delle previsioni e la revisione al rialzo delle stime sui prossimi esercizi.

Unicredit fatica a superare la soglia di 18€, Saipem si conferma positiva

Resta sotto la parità anche UniCredit (-0,66%), che si scontra con la forte resistenza tecnica in zona 18€ e Iveco (-0,53%), mentre conferma il trend positivo Saipem (+4,8%). Acquisti anche su Inwit (+1,91%) e Stmicroelectronics (+1,63%). Sul mercato valutario, l’euro riaggancia quota 1,07 dollari dopo Powell ed è indicato a 1,0749 dopo i minimi da un mese a 1,0690 ieri in chiusura. Sul fronte dell’energia in lieve rialzo il prezzo del petrolio: il future marzo sul Wti sale dello 0,44% a 77,48 dollari al barile mentre il Brent segna +0,33% 83,97 dollari. In salita dell’1,25% a 56,1 euro per megawattora il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam. Un vantaggio per Piazza Affari

NEXI

Reuters riporta che il gruppo bancario spagnolo avrebbe scelto Nexi per vendere il settore pagamenti con un’offerta di circa 400 mln di euro. Secondo Reuters, Sabadell ha una market share del 16.9% in Spagna. Le altre società in lizza per l’asset, in base a quanto emerso nei mesi precedenti, erano Worldline, Fiserv, PayPal, Fidelity, Network International. Gli asset di Banco Sabadell nei pagamenti digitali consentirebbero a Nexi di espandere la presenza ad un mercato europeo rilevante come la Spagna mentre oggi Nexi ha presenze rilevanti in Italia, Germania, Grecia, Polonia e Scandinavia. La raccomandazione di Websim su Nexi è INTERESSANTE, target price a 11,40 euro.

FOS

Ha chiuso il 2022 con ricavi in crescita a doppia cifra. È quanto risulta dagli ultimi dati comunicati dalla società, e non sottoposti a revisione contabile. Il fatturato , si attesta a circa 22,4 milioni di euro, +51% rispetto ai 14,8 milioni di euro del 2021. La Posizione Finanziaria Netta rettificata di Gruppo al 31 dicembre 2022 è cash positive per 1,5 milioni di euro, di cui disponibilità liquide per 9,7 milioni di euro, rispetto al dato al 31 dicembre 2021 cash positive per 1,7 milioni di euro.