Piazza Affari ribasso senza panico. Il petrolio sale piano

Sui mercati mondiali tornano le paure legate all’escalation della guerra in Medio Oriente dopo l’attacco di Israele (di cui S&P ha appena tagliato il rating) contro l’Iran, con i timori su un eventuale stop alle forniture globali di petrolio che si moltiplicano. Dopo la pioggia di vendite sui listini asiatici, con Tokyo (-2,6%) che ha registrato la peggiore seduta negli ultimi tre anni, ora tocca a quelli europei, anche se i future inizialmente avevano fatto temere per una partenza ancora peggiore.

La Borsa di Milano – anche in attesa del verdetto S&P, atteso in serata, sul rating italiano – cede lo 0,8% seguita da Londra (-0,6%), Parigi (-0,7%), Francoforte (-1%) e Madrid (-0,9%). Alle tensioni geopolitiche in queste ore si sommano le indicazioni sui tassi che arrivano dai funzionari Fed che ormai parlano di un eventuale taglio «solo verso la fine dell’anno», mentre sul fronte Bce alla vigilia il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, ha ribadito che «a giugno si possa portare qualche novità nel livello dei tassi» che diventeranno «meno restrittivi».

A Piazza Affari vendite sui petroliferi come Saipem (-3%) e Tenaris (-1,7%) e anche l’auto con Stellantis (-1,8%). Male le banche, da Mps (-1,4%) alla Popolare di Sondrio (-1,3%). Giù il comparto tech con St (-1,3%). L’unico titolo a resistere in positivo sul listino principale è Amplifon (+0,3%).