Piazza Affari scivola in attesa della Bce. Male Tim. Corre Saipem

Europa debole

Le Borse europee aprono deboli una giornata che sarà caratterizzata dall’attesa per la decisione della Bce sui tassi di interesse e per i commenti della presidente Christine Lagarde, da cui il mercato aspetta indicazioni sui tempi dell’allentamento della politica monetaria. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,2%. In rosso anche Francoforte (-0,42%) dopo il calo degli ordini all’industria tedesca in gennaio, Parigi (-0,48%) e Amsterdam (-0,24%)

Comprati e venduti

Moncler -1% Bernstein taglia a Market Perform.

Pirelli -3%. BNP Paribas e KeplerCheuvreux tagliano a Neutral e a Hold.

Saipem +1,5%. Citi alza il target price a 3,10 euro.

A2A -1,4%. Equita taglia a Hold.

Tim -4%. Sull’operazione Netco, scrive il Sole, Bruxelles avrebbe inviato a Kkr la scorsa settimana un questionario molto corposo, con la richiesta di informazioni di dettaglio. A pesare sul titolo ci sono poi i timori sul debito a fine 2026, stimato dal piano su valori superiori alle aspettative degli analisti. I target di crescita dell’utile, perlopiù basati sul taglio costi, sembrano a prima vista impegnativi e ci sono poi gli elementi di incertezza generati dalla decisione della società di includere Sparkle nei target, una società che dovrebbe uscire dal perimetro del gruppo.

Generali sta valutando diverse potenziali acquisizioni, in linea con i propri progetti di crescita nel business insurance. Lo scrive l’agenzia Bloomberg aggiungendo che la compagnia triestina sarebbe interessata solo a deal ‘amichevoli’ e avrebbe una lista di oltre una mezza dozzina di società, tra cui Aviva Plc e Uniqa.

Dollaro stabile

Sul mercato valutario, l’euro è poco mosso attorno a quota 1,09 dollari, a 1,0887 da 1,0853 ieri in chiusura. In deciso rafforzamento lo yen sulla prospettiva che la Bank of Japan possa decidere di uscire dalla politica di tassi negativi già questo mese: la divisa nipponica è indicata a 161,23 per un euro (da 162,69 ieri) e 148,05 per un dollaro (149,91). Sul fronte dell’energia, stabile il prezzo del petrolio: il future aprile sul Wti segna -0,11% a 79,04 dollari al barile e il contratto maggio sul Brent si attesta a 82,83 dollari (-0,16%). In calo del 2,8% a 25,8 euro al megawattora il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.

Continua il rally dell’oro, che si porta su nuovi record dopo che il presidente della Fed, Jerome Powell, pur mostrandosi prudente sui tempi, ha confermato che la banca centrale Usa si muove verso una riduzione dei tassi quest’anno. La consegna spot sale dello 0,3% a 2.154,16 dollari l’oncia dopo aver toccato un massimo a 2.162,09 dollari. Il Bitcoin è in calo dello 0,6% a 66.051,74 dollari.