Piazza Affari in ribasso. Bene Mps scende Mediobanca

La resistenza dell’indice Ftse Mib a quota 28 mila è difficile da superare

Piazza Affari parte in ribasso a quota 27.276 punti. La soglia di 28.000 del Ftse Mib si dimostra difficile da superare. L’indice perde oltre l’1.3% Scende Mediobanca dopo la bocciatura da parte di Deutsche Bank mentre Mps guadagna oltre il 3% in seguito alla promozione ottenuta la scorsa settimana da Moody’s. Il gas scende sotto i 48 euro e aggiorna ancora i minimi. Le quotazioni Amsterdam cedono oltre il 4% toccando i 47,76 euro al megawattora per poi assestarsi a 47,85. Si tratta del livello minimo da inizio dicembre 2021. Nell’Eurozona accelera la crescita. L’Indice S&P Global Pmi Composito della Produzione ha segnato a febbraio il quarto aumento mensile consecutivo, salendo a 52.3 punti dai 50.3 di gennaio, mostrando così la più forte espansione dell’attività economica dallo scorso maggio.

SARAS

Margini di raffinazione stabili nell’ultima settimana a 6,40 dollari/barile da 6,60 dollari/barile. Media del primo trimestre 2023 a 11.60$ Il quarto trimestre 2022 è stato pari a 13,3 dollari/barile dopo un terzo trimestre a 8,6 dollari/barile. Websim raccomandazione INTERESSANTE, target 1,80 euro. Il tiolo perde il 2% a 1,45€

STELLANTIS

ACEA ha pubblicato i dati riepilogativi per le immatricolazioni in Europa relativi al mese di gennaio 2023. Stellantis, continua a sottoperformare il mercato registrando un andamento perdendo l’1.9% di quota rispetto al 2022 e 5.6 pp rispetto al 2019. Websim ha un giudizio NEUTRALE con target price a 14,90 euro. Il titolo in questo momento perde quasi il 2% a 15,81€