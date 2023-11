Piazza Affari si sveglia. Corre Mps Banca pubblica non pagherà la supertassa

FtseMib +0,13% a 28.433 punti. I mercati si lasciano alle spalle la debolezza di lunedì e martedì dopo aver archiviato l’ottava brillante della scorsa settimana sulla scia delle decisioni delle banche centrali che hanno confermato uno stop ai rialzi dei tassi (tra le altre Fed e BoE). Oggi il numero uno della Fed, Jerome Powell, nel discorso preparato per una conferenza a Washington non ha fatto cenno né alla politica monetaria, né all’outlook economico (il che ha fatto tirare qualche sospiro di sollievo da parte di molti che temevano un discorso dai toni aggressivi). Così gli investitori attendono gli interventi del banchiere e della presidente della Bce Christine Lagarde, in calendario domani, tentando di cogliere indicazioni utili per decifrare le mosse future degli istituti.

Ferrari corre con Goldman Sachs

Fra i titoli migliori troviamo Banca Monte Paschi +3% dopo i dati del trimestre e l’annuncio che neanche la banca controllata dallo Stato pagherà la tassa sugli extraprofitti. Ferrari +2%, Goldman Sachs alza il target price. Iveco +3%. Moncler +3%. Fra i più penalizzati Tenaris -2,7%, Recordati -2%, Hera -2%, Cnh Industrial -1,6%.

Salgono i titoli più piccoli

Rimbalzi diffusi anche tra i titoli minori. Technoprobe +4%, Reply +4%, Brunello +3%, El.En +3%. Credem ha chiuso i primi nove mesi con un utile netto consolidato quasi raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso trainato dalla forte crescita del margine di interesse, nonostante l’aumento dei costi.

Parla la Bundesbank

L’ultima fase della riduzione dell’inflazione nella zona euro potrebbe essere la più difficile e imprese e governi devono contribuire a evitare un ulteriore inasprimento della politica monetaria della Banca centrale europea. Lo ha detto il numero uno della Bundesbank, Joachim Nagel. “L’ultimo miglio prima di raggiungere l’obiettivo sull’inflazione potrebbe essere il più difficile”, ha detto Nagel parlando a Londra.