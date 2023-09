Piazza Affari spinta dai titoli bancari Limata la supertassa

Partenza sostenuta per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib sale dell’1%. A dare la spinta al listino italiano i titoli bancari con in testa Mps (+3,16%) e Banco Bpm (2,42%) dopo le indiscrezioni per cui la tassa sugli extraprofitti voluta dal governo sarà di fatto depotenziata e ridotta a poco più di un miliardo di euro. Bene anche Pirelli (+2,55%).

I mercati restano in attesa della decisione della Bce di giovedì 14 quando Francoforte deciderà se aumentare ancora i tassi di 25 punti base o prendersi una pausa.