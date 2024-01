Piazza Affari chiude piatta. Aspetta l'inflazione Usa

Seduta incolore per le Borse europee. Sono ancora alla ricerca di spunti per prendere una direzione precisa dopo il rally di fine anno. Soprattutto sono in attesa del dato sull’inflazione Usa in calendario domani, che permetterà di capire di più sulle prossime mosse delle banche centrali. L’Europa chiude quindi debole. Milano invece spunta un leggero rialzo (+0,14%) grazie alla tenuta delle banche e degli industriali.

Campari ubriaca con il Courvoisier

Scivolone di Campari (-6,53% a 9,278 euro), che si è allineata al prezzo delle azioni collocate per l’aumento di capitale destinato all’acquisizione della casa di cognac Courvoisier. In calo anche, Terna -1,7%, Snam -1%, Telecom -1,7% In rialzo: FinecoBank +2,3%, chiude il 2023 con una raccolta netta di 8,79 miliardi di euro, 1,2 miliardi a dicembre. Iveco +2,3%, Ferrari +1%, Azimut +1%.

La Bce non abbasserà i tassi

Sul fronte Bce, Isabel Schnabel, membro del consiglio direttivo, ha confermato che i tassi dovranno restare su livelli sufficientemente restrittivi «per tutto il tempo necessario a garantire che l’inflazione ritorni in modo sostenibile al 2%». Il rialzo si è attenuato ma le pressioni sui prezzi di fondo rimangono elevate. Sul mercato valutario, prosegue la debolezza del dollaro con l’euro che sale a 1,0954 (1,0927 ieri in chiusura) sul biglietto verde. La moneta unica è indicata anche a 159,753 yen (da 158,45 yen), mentre il rapporto dollaro/yen è a 145,7 (144,36). In frenata il prezzo del petrolio con le scorte Usa salite oltre le attese: il future febbraio sul Wti perde lo 0,25% a 72,06 dollari mentre il Brent consegna marzo cede lo 0,43% a 77,25 dollari. In crescita dell’1,4% a 31,075 euro al megawattora il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam