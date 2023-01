Che cosa comprare e vendere oggi a PIazza Affari: Tim e Unicredit sotto i riflettori

Piazza Affari, l’apertura è vista in ribasso. I Futures sono giù dello 0,6%

TITOLI CALDI

TIM:

Vede un debito netto a fine 2022 di 20 mld meno dei 20,8 mld stimati dal consenso. A 0,26€ consolida sui top di periodo. La rottura di zona 0,25 eu rafforza il quadro grafico: comprare.

UNICREDIT:

Citi alza il target da 15,5 a 16,4 eu e rafforza il consiglio d’acquisto

SOTTO LA LENTE

DOXEE

Ha concluso un nuovo accordo con Simest, con l’obiettivo è quello di sostenere la crescita di Doxee all’estero. L’accordo di investimento prevede la sottoscrizione, da parte di Simest, di un aumento di capitale da 2 milioni per acquisire il 42% della controllata austriaca Doxee CEE. A questa si aggiunge la concessione di un finanziamento fino a un milione (durata 6 anni, pre-ammortamento 18 mesi, tasso IRS 4 anni + spread 2,30%), e di uno tramite il Fondo di Venture Capital, dello stesso importo e con le stesse caratteristiche, ma con tasso fisso all’1,25%

TECHNOGYM

Figura tra i migliori titoli della settimana senza apparenti notizie. La maggior parte delle case d’investimento è ancora cauta: il consenso raccolto da Bloomberg evidenzia solo il 36% di suggerimenti di acquisto. Prezzo obiettivo medio sceso negli ultimi mesi a 7,75 euro. Websim-Intermonte è tra i pochi ad avere una raccomandazione fondamentale Interessante .

I PREFERITI

BANCA SISTEMA

1,66€, il superamento di 1,7 eu, rafforzerà il movimento completando un movimento di medio periodo.

ENEL

5,76€, ancora nuovi top di periodo. Il superamento della fascia 5,0/5,20 € ha dato nuovo impulso al rialzo.

ERG

28,3€, dopo 2 mesi di cali, i prezzi riconoscono la forte fascia di supporto in zona 28/26,5€. L’analisi tecnica consiglia l’acquisto.

LEONARDO

8,68€, ha schiuso un range che teneva da diversi mesi: Per l’analisi tecnica segnale d’acquisto

MAIRE T.

.3,48€, forza la parte alta della banda descritta negli ultimi trimestri. Per gli analisti tecnici si apre un nuovo Long sulla forza.

MONCLER

56,26€, nuovi top di periodo

NEXI

8,29€, prova ad allontanarsi dai minimi assoluti: il superamento di 8€ ha dato maggiore consistenza al rimbalzo.

ORSERO

15,16€, segnali di reazione all’interno di un trend di ritracciamento dai top assoluti segnati lo scorso settembre a 17,34€ Si rafforzeranno una volta superata zona 14,8/15,5€

REPLY

121,7, i prezzi accumulano da nove mesi sopra il forte supporto a 105/100 eu. Gli spazi di rialzo verso quota 170 € giustificano ancora acquisti.

TINEXTA

25,88€ Completato un segnale rialzista che apre nuovi spazi , aggiungendo anche un tassello per arrivare al completamento di un movimento , di ben più alta portata. Intesa Sanpaolo conferma rating BUY e TP di 29,6 € dopo l’acquisizione del 65% di Ascertia Limited, società Uk tra i leader nel mercato delle soluzioni crittografiche e di firma digitale. Gli esperti ritengono che questa operazioni si integri perfettamente nella strategia del gruppo che mira a rafforzare il gruppo nei segmenti a maggiore crescita e a valore aggiunto, quali Digital trust, Cybersecurity & Innovation e Markeeting Services.

WEBUILD

Con il balzo di dell’8,7% di ieri a 1,71€ si completa un modello rialzista che permette proiezioni (di Fibonacci) fino ad area 2,15/2,5 euro, zona vista più volte dal 2018. Bnp Exane riprende la copertura sul titolo con raccomandazione Outperform e target price a 1,90 euro. Il titolo arriva da un brutto 2022: ha perso il 33% contro meno 14% del FTSE All Share, per timori sui margini legati all’aumento dei prezzi delle materie prime. In realtà i risultati sono stati molto buoni sia come contratti vinti, sia come ordini, sia come riduzione del debito . Il 2023 dovrebbe essere altrettanto buono per esposizione al PNRR e ai piani di sviluppo infrastrutture in USA, Australia ed Europa. Il consenso raccolto da Bloomberg esprime un target price medio sul titolo a 2,01 euro, con 3 Buy (uno è quello di Websim con prezzo obiettivo a 2,35 euro), 4 Neutral e 1 Sell.

WIIT

20,7€. Prova ad uscire dal consolidamento in corso da qualche settimana nella banda 17-19 eu, evento propedeutico alla ripresa del recupero partito dai minimi di settembre.

TENDENZA

FTSE MIB (26.52).

Consolida su nuovi top di periodo. Superata la fascia 25.500/26mila punti, territorio spianato per tornare sui top del 2021 intorno a 27 mila.

PREVISIONI

Marco Piersimoni, Senior Investment Manager di Pictet Asset Management: “Promettente ci sembra il contesto per le azioni non americane: quelle europee hanno beneficiato del crollo dei prezzi dell”energia, l’inverno ancora mite ha definitamente dissipato i pochi dubbi rimanenti sulle possibili restrizioni al sistema industriale europeo e tedesco in particolare. Può sembrare paradossale, ma tra calo della domanda e sostituzione delle fonti di approvvigionamento, le scorte di gas in Europa sono su un livello superiore del 50% rispetto a 12 mesi fa”

ANALISI FONDAMENTALE

PROMOSSI

ZIGNAGO

Berenberg ha alzato il rating a Molto Interessante con TP rivisto a 17 € da 14,5 €. Gli esperti inaugurano una loro European small and mid-cap industrial e energy-transition top picks list, selezionando i titoli tra 60 aziende in crescita coperte tra nord e sud Europa e con l’occasione alzano il rating di Zignago

GIBUS

Bestinver conferma rating Molto Interessante con TP a 23-24 € dopo i forti dati sui ricavi 2022, che si sono rivelati oltre le attese grazie alla solida performance nei segmenti Luxury High End e Design product.

BOCCIATI

TERNA

UBS ha ridotto il rating a Poco Interessante da Molto Interessante. Dopo la performance migliore alle attese rispetto al settore e ai competitor, gli esperti segnalano che il titolo ora è vicino al loro nuovo prezzo obiettivo.

3) NEUTRALI

ACEA

Mediobanca Securities conferma rating Interessante e TP di 20,5 € dopo il collocamento dell’emissione di un green bond per un importo complessivo pari a 500 milioni, con tasso al 3,875% e scadenza al 24 gennaio 2031. L’emissione, ha registrato un grande successo, ricevendo richieste finali di circa 3 volte l’ammontare offerto

DOVALUE

Equita Sim conferma rating BUY, con TP di 8,5 €, dopo che la società ha comunicato che il Fondo Efesto, in cui doValue opera come servicer, ha ricevuto ulteriori conferimenti per 400 mln da una primaria banca italiana. Il conferimento, spiegano gli esperti, conferma il successo dell’iniziativa per la gestione degli UTP avendo raggiunto complessivamente un totale di contribuzioni pari a 1,8 mld.

FOPE

Integrae Sim ha confermato il giudizio Molto Interessante dopo la pubblicazione dei ricavi 2022, che hanno mostrato una sensibile crescita anche rispetto al periodo pre-pandemia. Confermato anche il TP, pari a 30,5 €. Nel 2022, i ricavi netti consolidati della società di gioielleria d’alta gamma si sono attestati a 62,20 milioni. Gli analisti scrivono che: “Nel nostro report dell’11 ottobre 2022 le stime si attestavano pari a 58 mln. La società ha pienamente superato del 7,2% le nostre stime. Il dato registra una forte crescita pari al 54,2% rispetto ai ricavi del 2021 (40,31 mln) e risulta ancora più significativo se confrontato con i ricavi netti consolidati dell’esercizio 2019 pre-pandemia, pari a 35,00 mln, rispetto ai quali la crescita si attesta al +77,8%.”

INWITT

Equita Sim conferma rating BUY con TP a 10,6 €. Secondo le indicazioni di stampa in una audizione alla commissione Comunicazioni del Senato, il ministro delle comunicazioni Urso ha aperto alle richieste di Tim e degli altri operatori mobili per un innalzamento dei limiti di emissione elettromagnetici in considerazione del fatto che quelli italiani sono molto più severi rispetto agli altri grandi paesi europei. Assieme al ministro dell’ambiente, Picchetto Fratin, sarebbe stato avviato un approfondimento sul tema. “Un incremento dei limiti elettromagnetici porterebbe ad un’accelerazione della copertura 5G, potendo essere realizzata in alcuni casi senza prevedere nuove torri, ma incrementando i clienti sulle attuali. L’innalzamento dei limiti elettromagnetici sarebbe positivo per Inwit che potrebbe accelerare la crescita ospitando più velocemente sulle proprie torri le antenne di Iliad nelle città con più di 35mila abitanti (stimiamo 200/2500 ospitalità)”, precisano da Equita.

PILLOLE DALL’ESTERO

ALIBABA

L’investitore attivista Ryan Cohen ha acquistato il 3,4% del capitale e starebbe spingendo il gruppo e-commerce ad ampliare il suo programma di buy-back, secondo rumour di stampa.

CELLNEX

Fitch Ratings ha confermato i rating degli strumenti senior non garantiti a ‘BBB-‘. Le prospettive di valutazione sono stabili e riflettono l’opinione secondo cui la leva finanziaria di Cellnex migliorerà in tre anni dopo il completamento dell’acquisizione delle attività di CK Hutchison alla fine del 2022. Cellnex beneficia di relazioni contrattuali a lungo termine con i propri clienti offrendo servizi di infrastruttura di torri

DEUTSCHE BAHN

Secondo quanto riportano fonti citate da Bloomberg, la ferrovia tedesca ritorna a considerare la vendita di Arriva. Negli anni scorsi il gruppo aveva lavorato alla cessione della società britannica attiva nel trasporto ferroviario e autostradale controllata dal 2010 per poi virare su un collocamento azionario. L’Ipo si sarebbe dovuta concretizzare nel primo semestre del 2020, ma la pandemia di coronavirus aveva costretto all’archiviazione del progetto. Secondo Bloomberg l’obiettivo sarebbe una valutazione di Arriva di 1-2 miliardi di euro.

JUST EAT

Annuncia un Ebitda rettificato positivo per circa 150 milioni nel secondo semestre rispetto al deficit di 134 milioni nei primi sei mesi del 2022. Il management manterrà l’attenzione sulla redditività e stima un Ebitda rettificato di circa 225 milioni nel 2023.

JOHNSON & JOHNSON

Ha reso noto che interromperà la sperimentazione di un vaccino contro l’HIV dopo che è stato ritenuto inefficace nel prevenire le infezioni.

NESTLE

Jefferies promuove il giudizio a Hold riflettendo quella che è stata una correzione sostanziale del prezzo delle azioni durante il 2022 e un previsto contesto di rendimento più favorevole per il futuro.

RICHEMONT

Che controlla, tra gli altri, il brand Cartier, ha riportato ricavi, nel periodo ottobre – dicembre, aumentati dell’8% (+5% a cambi costanti) a 5,4 miliardi.

OBBLIGAZIONI

I bond governativi, che si stanno prendendo in queste prime tre settimane dell’anno una prepotente rivincita. Sono proseguiti gli acquisti sul Treasury Bond a dieci anni, arrivato a 3,32% di rendimento. Livelli che non si vedevano da settembre. Bund decennale a 2,02%. BTP decennale a 3,74% con lo Spread sceso a 172 punti base, sui livelli di aprile. Dal primo gennaio il future sul BTP 10 anni è cresciuto dell’8%, quello del Bund del +5,6%, quello del Treasury del 3,6%.

ENERGIA

PETROLIO

In ribasso dell’1,5% a 78 dollari, ieri -0,8%. L’Agenzia internazionale per l’energia (Aie), nell’ultimo rapporto mensile ha alzato la stima sulla domanda petrolifera al record di 101,7 milioni di barili al giorno nel 2023. La crescita, di 1,9 milioni di barili al giorno sarà concentrata per tre quarti nei Paesi emergenti e legata in gran parte a impieghi diversi dai carburanti per autotrazione, ad esempio la produzione di plastica. Anche l’offerta dovrebbe registrare una crescita di tutto rispetto (+1 milioni al giorno), ma tra tagli Opec+ e frenata della Russia si fermerà a 101,1 milioni di barili . Ci sarà dunque un deficit di 600mila barili al giorno secondo l’Aie, che porterà ad attingere alle scorte.

GAS

Ha chiuso ieri in rialzo del +2,7% a 61,7 euro per mwh. Da inizio anno perde il 19%. Il vicecancelliere tedesco e ministro dell’Economia Robert Habeck, ha ammesso di aver “gonfiato” i prezzi del gas la scorsa estate per accelerare il processo di riempimento degli stoccaggi. Ora lo scenario in Europa è di uno stock a livelli molto superiori alla media storica con un inverno molto più mite del normale. Ciò spiega il forte ridimensionamento del prezzo che va a tutto vantaggio dei costi delle aziende e dei privati. L’indice delle commodity è in reazione dalla parte bassa del range 100/125 punti che si conferma un livello d’acquisto interessante. .

VALUTE

Invariato l’euro dollaro. Stamattina parla Christine Lagarde, alle 13.30 escono i verbali dell’ultima riunione del board della BCE, nel pomeriggio interviene Klaas Knot, membro olandese del consiglio direttivo della BCE.

ORO

A 1.910 dollari, +0,3%.

Frase del Giorno

Non è che il ricco sia cattivo, è soltanto troppo indaffarato a fare soldi per essere buono.