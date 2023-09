Piazza Affari affaticata. Giù la produzione in Germania

Bloomberg dava conto ieri pomeriggio di un drastico peggioramento dei conti pubblici. Il target di un rapporto deficit/Pil sotto il 4,5% a fine anno è a rischio, non solo per la falla del Superbonus ma anche perché il rallentamento del ciclo espansivo nei servizi è sempre più evidente e preoccupante. Il Corriere della Sera scrive stamattina che la Commissione Ue terrà conto di queste difficoltà nelle sue previsioni di lunedì prossimo. A fine anno il disavanzo del 2023 sarà attorno al 5%, prima ancora di aggiungere i costi dei bonus-casa che continuano ad affluire. Per quanto riguarda questi ultimi però, il Tesoro spera di essere autorizzato dall’agenzia statistica europea Eurostat a contabilizzarli il più possibile quest’anno: non vuole doverli gestire nei deficit degli anni prossimi, quando le regole europee torneranno in vigore.

Wall Street

Negli Stati Uniti invece, è solo l’industria a stentare, il resto, come ha rivelato l’indice ISM Servizi di agosto, sta tornando a tirare. Tutta questa vivacità non fa bene alle azioni, perché allontana il momento dell’inversione della politica monetaria e riporta su i tassi di mercato. Ieri il governativo biennale degli Stati Uniti è arrivato a 5,02%, solo tre punti base sotto i massimi delle ultime cinquantadue settimane toccati in marzo. Il Nasdaq ha perso l’1,1%: Apple ha chiuso in calo del 3,6%, Nvidia del 3%.

Asia