Pnrr, la Corte dei conti avverte: "Ancora 59 obiettivi da realizzare"

Sul Pnrr ancora non ci siamo. Lo rivela la Corte dei conti. Dei 69 obiettivi europei del secondo semestre 2023, la maggioranza dei quali interessati da proposta di modifica nel documento di revisione del Piano, a metà ottobre ne erano stati conseguiti 10, oltre a 6 su 15 di quelli nazionali del III trimestre 2023. Lo rileva la Corte dei Conti che ha approvato la Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel primo semestre 2023.

Nel semestre in corso, ricorda la Corte, l’avanzamento del Piano prevede ulteriori 69 obiettivi europei, la maggior parte dei quali interessati dalla proposta di revisione del Governo. Sulla base delle informazioni disponibili a inizio ottobre a sistema ReGiS, integrate con quanto comunicato dalle Amministrazioni titolari, 10 dei 69 obiettivi europei risultano come gia’ raggiunti, 57 figurano ancora in corso (83% del totale), mentre una quota piu’ residuale appariva in ritardo rispetto alle tempistiche del cronoprogramma (2; pari al 3%).

Le valutazioni delle Amministrazioni titolari in merito al grado di complessità dei 59 obiettivi ancora da raggiungere restituiscono un quadro in cui 10 sono classificati con un grado di difficoltà alta, 21 media e 28 bassa. Sul fronte delle scadenze con rilevanza meramente nazionale, dei 15 obiettivi del terzo trimestre dell’anno, 6 risultavano gia’ completati.