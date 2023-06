Vacanze, scatta il “ponte” da 1,3 miliardi di euro. Ma c’è l’incubo autostrade

Sono circa 13 milioni gli italiani che in queste ore si stanno mettendo in viaggio per il ponte del 2 Giugno. E la maggioranza (l’87,4%) ha scelto di restare in Italia. Un dato positivo, rileva Federalberghi, che riporta le lancette del turismo al periodo pre-Covid. Ma per i 10 milioni di italiani che hanno come meta località del nostro Paese e che, secondo Confcommercio spenderanno complessivamente 1,3 miliardi di euro, scatta l’incubo autostrade.

Un cantiere ogni 12 chilometri

La situazione dei cantieri, infatti, è da bollino rosso. In media ogni 12 chilometr gli automobilisti troveranno i cartelli che annunciano lavori con relativi ingorghi e code. Un dato in peggioramento anche rispetto ad un 2022 caratterizzato da feroci polemiche da parte della Federazione trasportatori e delle altre associazioni del turismo proprio per i disagi legate ai tempi di percorrenza”.

“Nessuno vuole certamente un altro Ponte Morandi e i lavori sulla rete autostradale sono necessari per mettere in sicurezza le infrastrutture – dicono i trasportatori. – Ed è chiaro che il numero così elevato di cantieri deriva dalle cattive gestioni degli anni precedenti al 2018, quando di manutenzione se ne faceva ben poca. Ma una programmazione migliore avrebbe evitato di concentrare i cantieri nel periodo estivo dove al flusso delle merci si somma quello dei vacanzieri”. ” Ci chiediamo – è la conclusione – se sia giusto far pagare il pedaggio con una rete in simili condizioni”.

Il numero di interruzioni, rileva Altroconsumo (che proprio sui cantieri autostradali ha realizzato un dossier) non incide soltanto sui tempi di percorrenza, anzi quello forse è l’aspetto minore, ma tra improvvisi cambi di carreggiata e frequenti riduzioni di corsie subentra la ben più importante questione della sicurezza. A preoccupare di più è lo stato delle corsie di emergenza: sono almeno 120 chilometri i tratti autostradali con corsia di emergenza inaccessibile. Nel 2022 sono morte 31 persone e 128 sono rimaste ferite in incidenti avvenuti proprio a causa della presenza di cantieri stradali.

La mappa dei cantieri non risparmia alcuna arteria autostradale, ma le tratte critiche come numero di cantieri risultano la A 14 Bologna-Pescara, la A12 Viareggio-Genova e la A1 Milano-Bologna. Discorso a parte per le autostrade liguri a cui va la maglia nera dei lavori con restringimenti e cambi di corsia anche in galleria. Chi si appresti a percorrere, nelle ore d’esodo, la A7 Genova -Milano e la Genova- Ventimiglia si deve munire di scorte d’acqua.

Quasi la metà sceglie il mare

Autostrade a parte e tornando alla tipologia di vacanza scelta dagli italiani, Fipe-Confcommercio rileva che la durata media sarà di 3 giorni e che si spenderà circa 460 euro a testa , con la ristorazione che assume una componente sempre più rilevante dell’offerta turistica. Solo in 3 casi su 10 la meta è una seconda casa di proprietà o quella di parenti o amici, il 70% ha infatti prenotato una struttura ricettiva. Le località marine saranno quelle prese letteralmente d’assalto. Il 44,5% sceglierà il mare, il 21,3% preferirà le città d’arte maggiori e minori, l’8,8% andrà in località di montagna. Un 5,4% ne approfitterà per una pausa ai laghi mentre un 2,8% prediligerà una località termale e del benessere.

Ma c’è anche chi non andrà in vacanza. Di questi il 34,1% ha rivelato di non partire per motivi economici; il 24,6% per motivi familiari ed un altro 19,4% perché intende organizzare un viaggio in altro periodo.