Il progetto del Ponte sullo Stretto

“Sul Ponte sullo Stretto ho già fatto la prima riunione operativa, informale e riservata con ingegneri, docenti ed esperti:

quando uno mi dice che non si può fare o me lo certifica o voglio andare fino in fondo”. Matteo Salvini ha indossato l’elmetto. Quello da operaio. Il neo ministro delle Infrastrutture ha fatto del progetto del Ponte una sorta di bandiera del suo mandato. O di simbolo, come ha detto intervenendo in video collegamento al 66esimo Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d’Italia dal titolo “Confini – Linguaggi, progetti e idee per un futuro sostenibile” in corso a La Spezia sulla nave Msc Crociere.

“Il Ponte sullo Stretto potrebbe essere un simbolo così come lo è stato il Ponte di Genova che dimostri l’efficienza degli ingegneri italiani”, ha spiegato. C’è già un’ipotesi di costo e di tempistiche. Anche se ci sono due scogli prima di tutto da superare: la società che era stata incaricata di realizzare il Ponte in liquidazione dal 2013. E gli altri 50 milioni stanziati dal governo Draghi di per studiare ulteriori progetti. “Conto che nei prossimi mesi ci sia finalmente una parola certa – ha ripreso Salvini -. I primi documenti ufficiali che ho visto risalgono al 1963 e per me che sono nato nel 1973 sarà un orgoglio farlo”.