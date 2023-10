Powell non convince i mercati. Borse giù Milano precipita

TREASURY

Se il tasso del Treasury Note decennale si muove sui massimi degli ultimi diciassette anni, intorno al 5%, è anche perché i cinesi hanno alleggerito il loro portafogli di carta di debito degli Stati Uniti. Dai dati dei primi otto mesi del 2023 diffusi questa settimana, emerge che la Cina ha venduto quasi 15 miliardi di dollari in Treasury a lunga scadenza in agosto, più cinque miliardi di dollari in azioni statunitensi. Complessivamente, istituzioni e fondi cinesi hanno venduto 21,1 miliardi di dollari in attività statunitensi, tra cui 1,3 miliardi di dollari in obbligazioni ipotecarie. Le autorità di Pechino potrebbero avere usato le risorse per stabilizzare il cambio, in passato infatti, questi movimenti erano stati collegati a fasi di debolezza dello yuan. Partendo dai dati del Tesoro, Goldman Sachs calcola che nello stesso mese, gli investitori stranieri sono stati compratori netti di bond governativi degli Stati Uniti, in agosto si è registrata la variazione positiva più forte da inizio anno. Il team di analisti guidato da Lexi Kanter, afferma nel report che gli investitori stranieri hanno acquistato titoli del Tesoro a lungo termine, titoli di agenzie e azioni di Wall Street. Venduti invece titoli obbligazionari corporate. “Il Regno Unito è stato il maggior acquirente netto di Treasury a lungo termine in agosto, mentre la Cina è stata il maggior acquirente netto di obbligazioni societarie. Anche la Svizzera è stata un importante venditore netto di Treasury a lungo termine in agosto, come in luglio. A livello regionale, l’Europa, l’America Latina e l’Asia sono acquirenti netti di Treasury a lungo termine”.