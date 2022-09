Carlo licenzia di dipendenti di Clarence House

Carlo III, diventato re, lascia Clarence House, la residenza dove ha vissuto in questi anni con Camilla, e come prima cosa licenzia i dipendenti che l’hanno assistito e a lungo servito. In tutto 101 persone tra segretari, maggiordomi e camerieri. Il re e la regina consorte, infatti, avranno a Buckingham Palace la loro dimora principale, anche se probabilmente non sarà nel famoso palazzo che Carlo sceglierà di vivere abitualmente. La notizia, diffusa dal Guardian, è stata data allo staff lunedì scorso.

Dato il cambiamento di ruolo per Carlo e Camilla e avendo già il palazzo reale il suo personale la scelta pare inevitabile. Al fianco degli storici collaboratori del neo re si sono schierati, però, i sindacati e in Inghilterra si è riaccesa la polemica sui privilegi della Corona. Il compromesso potrebbe forse essere raggiunto con una buonuscita d’oro per i fedeli servitori