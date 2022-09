Il report dell’Iss sui seni rifatti

Trentacinque milioni di pazienti al mondo che hanno avuto almeno una ricostruzione o un ritocchino al seno. E in Italia, “un incremento costante” di protesi negli ultimi due anni. Con una media di 55 mila operazioni ogni 12 mesi. È quanto evidenzia l’Istituto Superiore della Sanità nel suo report pilota appena presentato. Un’analisi ancora parziale e su base volontaria che ha evidenziato però una forte tendenza a spostarsi da regione a regione.

Toscana la nostra “Silicon Valley”

Il totale delle procedure effettuate è stato di 7.734: 7.456 per protesi mammarie impiantate e 1.966 rimosse. Mentre la regione che ha registrato il maggior numero di interventi inseriti è la Toscana. Quanto alla mobilità regionale: il 2,8% delle pazienti siciliane o il 4,1% di quelle laziali si sono operate in regioni diverse da quelle di residenza ma la percentuale sale al 68,8% tra le pazienti campane. Di contro, in Lombardia il 30,8% dei pazienti operati proviene da fuori regione e la Toscana ha un 3,4% di pazienti dall’estero.

Più finalità ricostruttive che estetiche

Il 60% delle procedure hanno avuto finalità ricostruttive, il 39% estetiche. Il 74,6% delle procedure riguardano l’impianto per la prima volta di una protesi mammaria. Nel 25% dei casi invece si tratta invece di sostituzione o rimozione.