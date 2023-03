Rete Tim, Cdp convoca il cda per presentare la sua offerta

Cdp convoca il cda per l’offerta sulla rete Tim

Cassa depositi e prestiti ha convocato un cda straordinario per domani, domenica 5 aprile, per presentare un’offerta sulla rete Tim. L’obiettivo, secondo quanto trapela, è di presentare l’offerta prima dell’apertura dei mercati di lunedì 6 aprile.

Rischi regolatori

Secondo le cifre circolate nei giorni scorsi, la proposta economica di Cdp non si discosterebbe in maniera sostanziale da quella del fondo Usa Kkr, che aveva offerto 18 miliardi. Il cda di Tim dovrebbe così scegliere tra l’offerta del fondo Usa, già giudicata bassa (nel board valutano la rete circa il 40% in più ma dagli americani si attendono un rilancio non superiore al 10%) nonché ricca di condizioni giudicate irricevibili, e quella di Cdp, simile ma accompagnata da pesanti rischi regolatori. Cdp infatti ha il 60% anche del principale concorrente di Tim nella rete, Open Fiber.

L’ostacolo di Vivendi

Un ostacolo ulteriore è rappresentato dal socio francese Vivendi, che valuta la rete 31 miliardi e con il suo 24% del capitale può bloccare l’assemblea straordinaria.

Nei giorni scorsi l’ad di Cdp Equity, Francesco Mele ha ricordato come non fosse facile presentare un’offerta per le rete Tim. “Ci sono implicazioni industriali, legali e competitive che devono essere valutate con attenzione. Poi c’è un disegno politico che indica quello che è il desiderio di creare una rete nazionale a controllo pubblico che si può fare in molti modi e non necessariamente con noi”.