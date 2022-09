La Russa, sfida alla Ferragni: «Io mi tolgo lo stipendio e tu…»

La sfida tra La Russa e Ferragni

“Se vince la sinistra mi tolgo tre mesi di stipendio, se vinciamo noi lei rinuncia a tre mesi di guadagno social”. Il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa torna sulle parole di Chiara Ferragni intervenendo a La Zanzara su Radio 24. Prologo: l’imprenditrice digitale aveva pubblicato sul suo profilo un post con un appello al voto, definendosi “antifascista, antirazzista e support Lgbt+”. Una presa di posizione che aveva fatto rumore a cui ha risposto La Russa.

“Ha seguito, ma non certo per le sue idee. Dire che se uno non vota crea un governo corrotto crea un tradimento anche nei confronti dei suoi seguaci. Vorrei fare una scommessa: se quelli che sponsorizza perdono lei si astiene dall’andare sui social per tre mesi, se invece il centrodestra dovesse perdere io mi impegno a non prendere lo stipendio per tre mesi”, ha affermato il senatore, che poi è passato a dire la sua anche sul caso Laura Pausini e “Bella Ciao”. “La Pausini non è di destra, è stata seria e l’ho apprezzata. Uno canta quello che si sente anche se ormai è una canzone legata alla serie La Casa di Carta”, ha concluso.