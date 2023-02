Santander, Tribunale di Madrid riduce di 8 milioni il risarcimento a Orcel

I giudici di secondo grado ritengono che “al momento di fare questa offerta [di contratto] e accettarla da parte del signor Orcel, entrambe le parti erano pienamente consapevoli della politica imposta da UBS in relazione a due fattori fondamentali”, riferendosi al fatto che l’entità svizzera che il banchiere italiano ha lasciato nel 2018 non lo avrebbe lasciato lavorare per un concorrente fino a marzo 2019 e non gli avrebbe pagato il suo bonus in sospeso di 35 milioni.

Santander obbligato a mantenere valido il contratto

“Il Banco Santander era obbligato a mantenere la validità del contratto fino alla scadenza per l’inizio dell’attività impegnata. Se da quel giorno 31 marzo 2019 è stato necessario formalizzare un nuovo contratto in cui è stato effettuato un maggiore dettaglio del rapporto contrattuale, è qualcosa che non viene espressamente detto “, dice la sentenza.

La Corte fa riferimento a una sentenza della Corte Suprema del 2008 che afferma che un pre-contratto “è già un contratto completo, che contiene le sue linee fondamentali e tutti i requisiti, con le parti che hanno l’obbligo di collaborare per stabilire il contratto definitivo […], il rapporto giuridico obbligatorio nasce nel pre-contratto e in un secondo momento il contratto preparato è messo in vigore”.

“L’effetto derivato dal soddisfacimento delle condizioni causali è la nomina a Ceo, mentre il 31 marzo 2019 ha segnato il momento dal quale sarebbe diventato efficace in tutti i suoi termini lavorativi, materiali ed economici”, spiega la sentenza.

Santander ora punta alla Corte Suprema

Pertanto, la Corte ratifica che Santander deve pagare a Orcel 17 milioni di bonus alla firma, 18,6 milioni di bonus non percepito da UBS (buy out), 5,8 milioni di due anni di stipendio e 2 milioni per danni morali (rispetto ai 10 inizialmente previsti). In totale, 43,4 milioni, più gli interessi legali. Ora Santander deve decidere se appellarsi alla sentenza e portare questo confronto davanti alla Corte Suprema, un’opzione che è considerata la più probabile nel settore finanziario.