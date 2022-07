Berlusconi sulla fine del governo Draghi

C’è un po’ di sconcerto in giro per il precipitare della crisi politica che ha portato alle dimissioni di Draghi. Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una intervista al Giornale spiega com’è potuto accadere. “Per la verità il primo ad essere sconcertato sono io. Sono stato io, al principio del 2021, a chiedere la nascita del governo Draghi come risposta alle emergenze del Paese e Forza Italia è stata, fra i partiti di governo, quello più leale e costruttivo. Nei giorni scorsi i Cinque Stelle, in grave difficoltà, hanno ritirato la fiducia al governo creando una situazione che lo stesso presidente Draghi ha definito insostenibile”, ha risposto Berlusconi alle domande di Augusto Minzolini.

“E proprio per questo – continua – meno di una settimana fa ha rassegnato le dimissioni nelle mani del capo dello Stato. Di fronte a questo, noi abbiamo chiesto di rifare un patto di governo, sotto la guida di Draghi, su basi nuove, coerenti, solidali. Questo implicava ovviamente sostituire i ministri ed i sottosegretari grillini, espressione di una forza politica che si era chiamata fuori dalla maggioranza. Era l’unica strada per concludere la legislatura, come noi avremmo voluto, con sei mesi di lavoro utile al Paese. Il presidente del Consiglio ha scelto un’altra strada, che conduce alle elezioni. Perché lo abbia fatto, è una domanda che andrebbe rivolta a lui. Noi eravamo prontissimi a continuare a sostenerlo, ed anche a pagare per questo un prezzo in termini di consenso”.

Berlusconi si dice sorpreso. “Non mi aspettavo – osserva infine l’ex premier – che finisse così. Avevo anticipato personalmente al Presidente del Consiglio quali fossero le nostre intenzioni. Ho sperato fino alla fine che la razionalità e l’amore per l’Italia prevalessero, da parte di tutti. Voglio però ribadire che noi non abbiamo negato la fiducia al governo, non abbiamo partecipato ad una votazione che non aveva nessuna logica”. Quanto alle ripercussioni su Forza Italia della caduta del governo, con l’abbandono di Mariastella Gelmini e Renato Brunetta il Cavaliera risponde: “Riposino in pace. Non sono abituato a commentare le decisioni di chi tradisce senza motivazioni”.