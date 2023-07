Sprint finale di Piazza Affari. Wall Street batte la fiacca

Attesaper mercoledì il dato sull’inflazione Usa

Giornata interlocutoria per i mercati europei. Chiudono tutti in timido rialzo una seduta volatile, segnata dall’attesa per l’inflazione statunitense, che arriverà mercoledì, e per l’imminente avvio della stagione delle trimestrali delle banche d’affari Usa. Sotto i riflettori restano i dubbi sulle mosse della Fed e i timori per la crescita mondiale, amplificati dalla debolezza dell’economia cinese (che davanti al rischio deflazione, però, potrebbe avviare nuovi programmi di stimolo). Con cambi e petrolio poco mossi, e Wall Street contrastata, al centro delle contrattazioni a livello continentale sono finiti i titoli legati a turismo e viaggi, assieme ai tech (ancora realizzi sulle utility).

Brillano Fineco e Leonardo

In questo clima di vigile attesa, Piazza Affari guadagna con il Ftse Mib lo 0,34% con il rinnovato protagonismo di Fineco (+3,3%) capace di guadagnare circa il 13% nelle ultime tre sedute successive ai dati sulla raccolta. Sul podio milanese anche Bper (+2,5%), Leonardo (+2,1%), poi Campari (+1,9%). In fondo Erg (-1%) e Nexi (-0,8%) che, da indiscrezioni, starebbe valutando cessioni di asset non-core per 800-900 milioni. Bene Stellantis (+0,4%) nel giorno dell’incontro tra il ministro Adolfo Urso e il ceo Carlos Tavares per rilanciare la produzione in Italia.

Crolla il prezzo del gas

Sul fronte valutario, l’euro torna sopra la soglia degli 1,09 dollari e passa di mano a 1,0983 (da 1,088 venerdì in chiusura). Brusco arretramento per il gas a 30,2 euro al MWh (-10%) mentre è poco sotto la parità il greggio con il Wti di agosto a 73,6 dollari (-0,3%) e il Brent di settembre sui 78,3 dollari al barile (-0,2 per cento).